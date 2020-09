La tierna imagen de un papá cocodrilo con sus 150 crías

La fotografía de un cocodrilo que lleva a 150 crías en su lomo podría ser otra de las tantas postales maravillosas que ofrecen los entornos naturales, pero es mucho más que eso. Esta imagen no solo registra una escena bella y fraternal, también demuestra que hay esperanzas para el gavial del Ganges, un reptil que se encuentra en riesgo de extinción.

Esta instantánea tomada en el Santuario Nacional Chambal, en Uttar Pradesh, en el norte de la India, por el fotógrafo Dhritiman Mukherjee se perfila como la gran candidata a ganar el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, una iniciativa apoyada por el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido.

«Son cocodrilos que se alimentan de peces y que, por lo general, temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción se ve un cambio en el comportamiento», detalló el autor.

Se estima que solo quedan 650 gaviales adultos, 500 de los cuales habitan en santuarios naturales. Por este motivo, la foto de uno de estos cocodrilos de hocico delgado y prolongado, acompañado por 150 crías, que se especula podría haber tenido siete u ocho hembras, es tan satisfactoria.

Curiosamente, la población de este reptil llegó a superar los 20.000 ejemplares en el sur de Asia, pero se ha reducido drásticamente como consecuencia de los cambios en el ambiente realizados por el hombre.

El ganador de la competencia se elegirá el 13 de octubre, mientras que el Museo de Historia Natural de Londres ofrecerá a partir del 16 de octubre una exposición con los participantes más destacados.

