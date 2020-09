Anses: Calendario de cobro de IFE, jubilación, AUH y AUE de Anses para esta semana

Esta semana continúa el calendario de pagos de Anses de septiembre, tanto para los jubilados y pensionados como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), con el aumento de 7,5% que regirá hasta noviembre, así como una parte de quienes perciben el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE).

Sin embargo, esta vez no coincidirá el pago del nuevo IFE con el cobro de las asignaciones familiares, ya que todavía no está aprobado el cuarto bono de emergencia. Mañana lunes continuará el pago del IFE 3 para las personas que hayan informado un CBU o cuenta bancaria pero no reciban AUH ni AUE, que podrán disponer de su dinero en su tarjeta de débito, en caso de que la tengan.

¿Cuándo cobra el IFE 4 los beneficiarios de AUH y AUE? Las ediciones anteriores del pago del bono de emergencia fue entregado cada 45 días aproximadamente. Si continúan con la misma metodología, el IFE 4 sería entregado a principios de octubre para quienes cobran AUH y AUE. Luego continuarán con los beneficiarios que tengan cuenta bancarias, estas personas cobrarían a fines de octubre y noviembre.

Fecha de cobro del tercer IFE para quienes hayan informado CBU o cuenta bancaria

Todavía queda pendiente de pago el tercer bono de emergencia o IFE 3 para las personas que no cobran AUH ni AUE pero informaron su CBU o cuenta bancaria. Podrán cobrar el bono extraordinario de Anses según el último número de DNI aunque de forma «desdoblada», es decir, en dos días para un mismo número, para evitar aglomeraciones en los bancos. Los pagos se extenderán hasta el 21 de septiembre.

-Ya cobraron:

DNI terminados en 0: 25 y 26 de agosto

DNI terminados en 1: 27 y 28 de agosto

DNI terminados en 2: 31 de agosto y 1 de septiembre

DNI terminados en 3: 2 y 3 de septiembre

DNI terminados en 4: 4 de septiembre

DNI terminados en 4: 7 de septiembre

DNI terminados en 5: 8 y 9 de septiembre

DNI terminados en 6: 10 y 11 de septiembre

-Quedan por cobrar:

DNI terminados en 7: 14 y 15 de septiembre

DNI terminados en 8: 16 y 17 de septiembre

DNI terminados en 9: 18 y 21 de septiembre

Fecha de cobro de AUH y Asignación Familiar por Hijo

Esta semana cobran sus haberes correspondientes los beneficiarios de AUH que tienen DNI terminados entre 4 y 8. El calendario de pagos correspondiente a septiembre terminará el lunes de la semana siguiente.

-Ya cobraron:

Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.

-Quedan por cobrar:

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Fecha de cobro de AUE

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo contarán con el dinero esta semana según su DNI termine entre 2 y 6.

-Ya cobraron:

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 0.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 1.

-Quedan por cobrar:

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

Fecha de cobro de jubilados y pensionados

Esta semana cobran los jubilados y pensionados que cobran hasta $20.374 inclusive, y que tengan DNI terminado entre 4 y 8, a quienes les corresponde un día por cada número.

-Ya cobraron:

Haberes que no superen la suma mensual de $20.374

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

-Quedan por cobrar:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

-Haberes que superen la suma mensual de $20.374

DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Cuánto cobrarán jubilados, AUH y AUE con el aumento de septiembre

Desde que comenzó septiembre los jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas asignaciones de Anses comenzaron a cobrar con el aumento de 7,5% que dispuso el organismo previsional. El mismo estará vigente desde septiembre hasta noviembre. Así, el aumento acumulado será del 28,9% en lo que va del año. Con esta suba, alrededor del 85% de los jubilados y pensionados cobrarán por encima de la inflación.

El aumento también aplica a las Pensiones No Contributivas (PNC), la AUH, la AUE y las asignaciones familiares, y en total beneficiará a 17 millones de argentinas y argentinos, según la Anses.

Es necesario recordar que, de todas formas, las personas que perciben asignaciones familiares este mes y hasta noviembre cobrarán un 80% del monto total, ya que el 20% restante de cada mes se paga todo junto a fin de año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La AUH y la AUE aumentan a $3.540 (el 80% es $2.832). Este monto se sumaría al bono de 10000 pesos, que se pagará más adelante cuando se apruebe el cuarto IFE.

La jubilación mínima, que estaba en $16.864, pasa a ser de $18.129.

La asignación por hijo con discapacidad será de $11.534 (el 80% es $9.227).

Las pensiones no contributivas (PNC) serán de $12.689,80.

La PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) se elevará a $14.503,10.

¿El IFE 4 se cobra con la AUH de septiembre?

Si bien el cobro de agosto de la AUH y la AUE estuvo acompañado del bono de Anses, en septiembre esto no es así. El IFE, de $10.000, es compatible con estas asignaciones, pero no es un pago regular o mensual sino, como su nombre lo indica, de un pago «extraordinario», que se instrumenta vez por vez.

Hasta ahora, la Anses instrumentó tres pagos del IFE: el primero entre abril y mayo, el segundo entre junio y julio y el tercero entre agosto y septiembre. En cada uno de ellos, los beneficiarios de AUH y AUE fueron los primeros en cobrar, ya que Anses les depositó directamente el bono de $10.000 en sus cuentas bancarias.

Esto quiere decir que cobraron el primer IFE en abril, el segundo IFE en junio y el tercer IFE en agosto. De este modo, en septiembre los titulares de AUH y AUE no recibirán el bono de $10.000, aunque este se siga pagando a los demás beneficiarios que tienen CBU.

Para recibir un nuevo pago de 10 mil pesos junto con su asignación deberán esperar a la instrumentación del cuarto IFE, que todavia no fue anunciado oficialmente pero que seguramente llegará en octubre y noviembre.

Cómo consultar la fecha de cobro de Anses

Hay cuatro formas de hacer la consulta:

-Ingresar al calendario de pagos de Anses para asignaciones y jubilaciones: https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos

-Ingresar a la pestaña de cobro del IFE en la página de Anses: https://www.anses.gob.ar/informacion/cobro-del-ingreso-familiar-de-emergencia

-Ingresar a Mi Anses, con CUIL y la clave de seguridad social: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=mianses

-Ingresar número de CUIL o tipo de beneficio: https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio

Fecha de cobro de asignación por Prenatal y Maternidad

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Fecha de cobro de asignaciones de pago único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)

Primera quincena: lunes 7 de septiembre al martes 13 de octubre.

Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

Fecha de cobro de Pensiones No Contributivas (PNC)

Martes 1 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 2 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 4 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 7 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Fecha de cobro de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Martes 8 de septiembre: todas las terminaciones de DNI.

Fecha de cobro de prestación por Desempleo

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

