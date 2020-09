Funcionarios judiciales de La Pampa participaron en un ciclo de comunicación judicial

La Pampa participó del ciclo de conferencias sobre comunicación judicial, organizado en forma virtual por el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. Lo hizo a través del presidente del Superior Tribunal de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura de La Pampa, José Roberto Sappa, quien a su vez es secretario académico del Fofecma; como así también de magistrados, funcionarios y pasantes de la Oficina de Comunicación Institucional.

El ciclo, al que fueron invitados periodistas pampeanos, se dividió en tres charlas y abarcó a algo más de 600 participantes. Sappa remarcó, al respecto, la importancia de que los Consejos de la Magistratura «fijen objetivos claros de comunicación, distintos a los del los Poderes Judiciales, ya que deben responder a sus necesidades y particularidades». En tal sentido, enfatizó que ambas instituciones «venimos de otra época; por eso es que tenemos que adaptarnos y readaptarnos a una realidad a la que no estamos acostumbrados y ante la cual podemos sentimos vulnerables».

La primera de las charlas estuvo a cargo de Lucio Guberman, consultor, docente y director del posgrado en comunicación política de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien se refirió a los encuadres y marcos mentales en la comunicación judicial, y analizó los mecanismos y tensiones que rigen las relaciones entre la opinión pública, los medios de comunicación y las instituciones del Estado, particularmente, los poderes judiciales. Señaló que actualmente existe «un equilibrio dinámico inestable» y remarcó, entre otros conceptos, que «es más difícil cambiar las percepciones que los hechos».

En la segunda jornada expusieron sobre redes sociales Leonardo Altamirano y Virgina Fourcade , de la Oficina de Prensa del Poder Judicial de Córdoba; Matías Enríquez , asesor de prensa del Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Marco Fernández Leyes, responsable del área de prensa del Poder Judicial del Chaco.

Altamirano destacó que hay que adaptarse a una realidad «cultural multimedial» y mencionó como dato significativo que el año pasado, por primera vez en el mundo, se consumió más minutos en el uso de internet (170 diarios) que en ver televisión (167).

La disertación final , sobre herramientas de programación neurolinguística, quedó a cargo de la especialista Sol Jouliá. Ella hizo hincapié en el lenguaje no verbal y en el entrenamiento para poder entenderlo, ya que a través de él también se transmiten emociones. Además enfatizó, en referencia al ámbito judicial, la necesidad de adaptarse a los cambios. «Siempre el cambio da más que mantenerse siempre en el mismo lugar», indicó.

Finalmente, la presidenta del Foro, Emilia María Valle, ministra del STJ de Chaco, manifestó la importancia de la capacitación en estos temas, no solo para quienes trabajan en la función judicial y los abogados /as que ejercen la profesión en forma particular; sino además para los integrantes de los Consejos de la Magistratura, porque son quienes tienen la delicada tarea de evaluar la idoneidad de los aspirantes a ocupar cargos importantes en la Justicia. Junto a ella intervinieron en la organización del ciclo, además de Sappa, el consejero por Entre Ríos, Pablo Biaggini, y la secretaria del Fofecma, Victoria Ricapito.

