Lewis Hamilton sumó un nuevo triunfo en una carrera accidentada

El campeón ganó el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1, la carrera 1000 de Ferrari en la categoría. La escudería italiana quedó fuera del podio, con Leclerc octavo y Vettel décimo.

El británico Lewis Hamilton se impuso este domingo en el Gran Premio de la Toscana y llegó a 90 triunfos en la Fórmula 1, a uno del récord de Michael Schumacher, en una accidentada competencia que tuvo dos neutralizaciones por bandera roja. Pero ni siquiera esos incidentes evitaron un nuevo 1-2 de Mercedes, que colocó a Valtteri Bottas como escolta del campeón del mundo. El podio lo completó el tailandés Alex Albon, que salvó así un fin de semana negro para Red Bull por el abandono en la primera vuelta de Max Verstappen.

Un espectacular accidente que involucró a cuatro autos se dio en el arranque de la competencia disputada en el circuito de Mugello. El incidente se dio cuando el auto de seguridad iba a salir de la pista, después de haber ingresado para retirar el Red Bull de Max Verstappen, que había quedado fuera de la competencia en el giro inicial.

El choque en cadena involucró al McLaren de Carlos Sainz, el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, el Haas de Kevin Magnussen y el Williams de Nicholas Latifi, que no pudieron largar cuando se relanzó la comptencia. Además de Verstappen, también había quedado fuera en la vuelta inicial el francés Pierre Gasly, que venía de ganar en Monza la semana anterior con su Alpha Tauri.

La mala largada de Lewis Hamilton motivó que su compañero Valtteri Bottas lo superara en la primera curva, al tiempo que Verstappen exhibía problemas de motor que lo dejaron en la cama de leca.

Por ese motivo ingresó el auto de seguridad que provocó el incidente en unos giros más tarde, cuando tardó en apagar sus luces y desencadenó el caos: el líder Bottas, por temor a ser superado al final de la larga recta de Mugello, mantuvo un ritmo lento el mayor tiempo posible, pero los autos del fondo del pelotón aceleraron a fondo, lo que los autos se apilaron en la mitad de la fila.

Frenadas, trompos y choques provocaron que los autos de Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi terminaron dañados, sin poder reanudar la competencia, que fue neutralizada con bandera roja. El italiano venía lanzado cuando se encontró en el medio de la pista al Haas del danés y al Williams del canadiense y no los pudo esquivar. Segundos después llegó el McLaren del español, que completó el espectacular accidente.

«Son estúpidos, ¿nos quieren matar a todos?», se indignó por radio el francés Sebastian Grosjean, que esquivó por centímetros a los bólidos golpeados. «Eso sucede cuando el auto de seguridad tarda tanto en apagar las luces -la señal para que los pilotos puedan acelerar al máximo-«, expresó Hamilton.

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥

Four drivers = OUT

And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H

