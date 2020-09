La bronca de un médico de Intendente Alvear: “Tenemos tatuadas las máscaras en la cara y cometieron 19 infracciones”

El intendente Juan Cruz Bartón acompañado por el médico Gustavo Martínez Nievas y el comisario Martín Portillo encabezaron ayer una conferencia de prensa para transmitir la situación epidemiológica de Intendente Alvear. La comunidad norteña continuará en Fase 1, dado que actualmente tiene 144 contagios de Covid 19 y un paciente recuperado.

En la conferencia de prensa se percibió malestar en el doctor Gustavo Martínez Nievas (director del Hospital alvearense) y también del comisario Martín Portillo (integrante del grupo GEO de la UR II).

El ahora jefe policial alvearense, porque hay policías aislados, transmitió que actualmente “ya no existen palabras para pedirle a la gente que se quede en la casa”.

“Hay gente que todavía sigue transitando. No puede ser en estas 72 horas haya más de 30 infraccionados” por violar la cuarentena, se quejó.

Después, reveló que un camionero en aislamiento salió de la localidad y se realizó un procedimiento en un aserradero donde se encontraban trabajando seis personas, cuando esta no es una actividad esencial.

“ESTO ME EXCEDE”

Sobre el cierre de la conferencia, el médico Martínez Nievas no aguantó. “No conocía los números, pero no entiendo a la localidad y esto no lo puedo analizar porque me excede”, se quejó.

“No puedo creer que en este momento donde estamos trabajando a destajo, donde estamos totalmente agotados y tenemos las máscaras tatuadas en la cara, se hayan cometido 19 infracciones”, transmitió el médico alvearense.

PACIENTES

Previamente, el facultativo indicó que actualmente en Intendente Alvear “tenemos más del 75 por ciento de los casos de coronavirus que hay en La Pampa”.

Y destacó que “hay un paciente recuperado y dos internados en terapia intensiva” en el Hospital Gobernador Centeno, donde uno permanece con asistencia respiratoria mécanica.

Hay otros 4 pacientes internados en los hospitales modulares de General Pico y en hoteles General Pico y Santa Rosa hay 72 personas aisladas.

“Estamos notando una marcada disminución de los pacientes sintomáticos y esto es bastante alentador desde el punto de vista epidemiológico”, resaltó.

APOYO GUBERNAMENTAL

El intendente Juan Cruz Bartón destacó el apoyo incondicional de los funcionarios del gobierno provincial. “Hoy nos comunicaron que llegará un nuevo desembolso para la compra de mercadería y necesidades de los vecinos, y esto confirma un gobierno provincial presente en todos los pueblos de La Pampa”, dijo el intendente.

