El gobierno provincial construirá un albergue municipal en Ingeniero Luiggi

El secretario de Asuntos Municipales de La Pampa, Rogelio Schanton, participó ayer del acto oficial del 110 aniversario de la localidad de Ingeniero Luiggi y anunció la construcción del albergue municipal. El acto fue presidido por la intendenta Patricia Lavín y también participó el diputado provincial Oscar Zanoli.

Schanton destacó que ya “hacía tiempo que por razones de trabajo, pero principalmente por mi salud, no estuve presente físicamente como hubiera querido”.

Recordó “el esfuerzo y el trabajo de quienes nos antecedieron, de sus pioneros y fundadores como así también las decenas de generaciones que le sucedieron apostando, con adversidades y sacrificios, al desarrollo de nuestro pueblo”

Aseguró que en la misma línea de valorar lo construido, es bueno recordar los gobiernos de Oscar Zanoli y Guillermo “Memo” Bertone le dieron “un brillo especial a la comunidad con sus obras, con sus relaciones institucionales y con el trabajo diario, para lograr que cada habitante se sienta orgulloso de vivir en Ingeniero Luiggi”.

ANUNCIO DEL ALBERGUE

El secretario de Asuntos Municipales de La Pampa anunció proyectos de importancia en nombre del gobernador Sergio Ziliotto, pero dejó que la intendenta Patricia Lavín fuera quien lo anunciara. Esto tomó por sorpresa a la jefa comunal, ya que no sabía de qué tipo de anuncios se trataba.

“¿El albergue?”, dijo sorprendida Lavín, luego de leer la carta del gobernador donde disponía la construcción de un albergue, dada la necesidad de alojamiento para deportistas que necesitan un espacio adecuado en la localidad.

El proyecto se trata de un edificio con todas las comodidades necesarias y un salón de usos múltiples con expansión a una galería cubierta.

La obra comprende 591,93 metros cuadrados cubiertos más otros tantos metros semicubiertos. “Este es un pedido que le habíamos hecho al Gobernador, lo teníamos como una de las obras planeadas, pero todo indicaba que recién iba a ser para el año que viene por las cuestiones sanitarias”, comentó Lavín.

ACOMPAÑAMIENTO INCONDICIONAL

Lavín, entre sorprendida e inmersa en la alegría recibió de manos del Schanton, el plano y la carta con los detalles de la futura construcción del albergue municipal como regalo por el 110 aniversario.

“Una sorpresa. La verdad es que el albergue era una de las obras que le habíamos planteado al Gobernador, sabiendo que la situación amerita que se pongan todos los esfuerzos en la cuestión sanitaria porque es la prioridad, así que estaba convencida de que hasta el próximo año no lo tendríamos, pero que hoy a través del secretario de Asuntos Municipales me hayan enviado la memoria descriptiva realmente me llena de satisfacción, una alegría”, destacó Lavín.

Agregó que esto reafirma el acompañamiento incondicional del Gobierno provincial. “Tratándose de una obra esperada, porque no tenemos albergue para recepcionar delegaciones, así que estamos muy contentos porque todo lo que tenemos planificado en turismo, tanto en nuestro pueblo como con el Gobierno provincial que está haciendo una fuerte apuesta en el turismo local vamos a poder generar distintas acciones”, concluyó.

