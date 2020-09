Detuvieron al profesor de Odontología que cobraba para aprobar a los alumnos en la UNC

Crece el escándalo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además del docente Luis Augusto Olmedo también arrestaron a dos encargados de su academia privada.

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian ordenó la detención e imputación del profesor de la cátedra de Microbiología de la facultad de Odontología de la UNC, Luis Augusto Olmedo (67), quien está acusado por el delito de extorsión. En un operativo conjunto de la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina, desde las 7 de la mañana allanaron el domicilio de Olmedo en Nueva Córdoba para buscar pruebas.

Según denuncian centenares de alumnos, para aprobar los exámenes el docente obliga a los estudiantes a pagar un curso anual en una academia privada que es de su propiedad. Víctimas revelaron que en dicha capacitación no adquieren conocimientos nuevos sino que sólo entregaban las respuestas de los parciales y que quienes no abonaban el curso no aprobaban.

De hecho, gran cantidad de odontólogos que se negaron a pagar se contactaron con El Doce y revelaron que sus carreras se atrasaron debido a esa materia. Según las acusaciones, que también denunciaron profesores colegas de Olmedo, la situación ocurre al menos desde 1993.

El docente de Odontología fue detenido en su domicilio de Bv. Chacabuco al 600 en barrio Nueva Córdoba desde las primeras horas de la mañana de este miércoles. Además detuvieron a otras dos personas, que serían los encargados de la academia privada. Uno de ellos es Adrián Casalis, que sería la expareja del docente denunciado y titular-socio de la institución que brindaba el curso: también cayó en un departamento ubicado en el mismo edificio. El otro acusado es Augusto Massimino, presunto socio y que se encontraba en Villa Dolores.

“NO SABÍAN”

Cuando se desató el escándalo, autoridades de la facultad de Odontología y de la misma Universidad Nacional de Córdoba fueron consultadas por El Doce y se limitaron a decir que “no sabían” sobre esta irregularidad.

Sin embargo, para continuar con la investigación, el fiscal decidió imputar a la Decana de Odontología, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, por el supuesto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Al ser consultada por este medio, Spadiliero de Lutri explicó que aún no había sido notificada.

Cabe destacar que desde la UNC ya habían decidido separar de su cargo de manera preventiva al docente acusado. De todas maneras, ahora Hairabedian pide explicaciones a la máxima autoridad de dicha facultad.

NUEVA DETENCIÓN

En 2019 el profesor de Odontología ya había estado detenido por robar mercadería en un supermercado de Nueva Córdoba. El hecho ocurrió el 9 de junio del año pasado, según figura en Tribunales 2. El docente se llevó quesos sin pagar del Disco de calle Ituzaingó al 701 y fue aprehendido durante tres días.

