Hoy se realiza el XIII remate anual de cabaña Mayaco: Subastan más de 300 reproductores y vientres

Hoy, desde las 14 horas, se realizará el XIII remate anual de la Cabaña Mayaco de Gaspar Brandemann, donde saldrán a la venta más de 300 reproductores y vientres Angus, Polled Hereford y Caretas negras preñadas con Limangus Colorados, por la plataforma de un canal rural y las redes sociales de la empresa castense. “La ganadería tiene ciclos y ha tenido muy buenos momentos, lo que vemos ahora es que hay gente que quiere entrar o ganaderos que están agrandando sus rodeos para fortalecer la producción porque hay demanda internacional y la exportación está actuando muy firme en distintas categorías”, destacó el empresario Gaspar Brandemann en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado destacó que la pandemia traslado este remate desde la Estancia La Estelita a la plataforma online de Canal Rural. “Ahora tenemos que seguir vendiendo por la modalidad de la pantalla. “La tecnología acorta la distancia y pueden operar los de acá y desde 1.000 kilómetros porque nos acerca la situación comercial y nos aleja las relaciones humanas”, evaluó el entrevistado.

La cabaña castense sacará a la venta 15 toros Angus Puros Pedrigueé de 2 años y medio; 65 toros Puros Controlados Angus de 2 años y 10 toros Puro Registrados Polled Hereford de 2 años. Y después saldrán a la venta más de 200 vientres Angus Puras Pedrigueé y Puras Controladas con cría y preñadas, y también caretas negras preñadas con Limangus Colorados.

TRABAJO DE AÑOS

La cabaña Mayaco no se guardó nada, porque sacará más de trescientos bovinos a la venta online. “Los remates los programamos un año antes y en algunas categorías con más tiempo también. Nosotros más allá de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos una filosofía de vida y trabajo. Todos los años ofrecemos medianamente lo mismo, y este año tuvimos que vender desde julio por estos nuevos sistemas”, explicó Brandemann.

“Esta es una temporada distinta porque hubo que ir por esta metodología de trabajo por la situación mundialmente conocida. Los precios están bien. Si los miras en dólares es bajo y si lo miras en pesos es muy bueno. Y en todos los remates se anduvo muy bien porque hay mucho interés, muchas gente comprando por distintas razones y con esta metodología (tecnológica) da la posibilidad a gente que opera por primera vez realizar compras desde muy lejos”, destacó.

-Brandemann, ¿considera que está atrasado el tipo de cambio?

-No entro en ese tema, porque no soy un erudito. Los que manejan la economía tendrán las razones técnicas para que este así el mercado. Cada uno tiene una opinión. Lo que digo es que si lo comparamos con años anteriores, hay un retraso. Los precios de la ganadería son regulares, buenos o muy buenos según desde donde lo mires, pero no son malos en ninguna situación.

