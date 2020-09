Desde la cárcel se recibió de abogado de forma remota en la Universidad Nacional de La Plata

Nahuel, un interno de 44 años de la Unidad 18 de Gorina, se recibió de abogado tras rendir la última materia de la carrera de la Universidad de La Plata por medio de una videollamada, y se convirtió en la primera persona detenida en una cárcel bonaerense en lograr ese título de manera virtual.

Ese mismo día hubo celebración doble debido a que el flamante abogado tuvo como compañero de grupo de estudio a Marcelo, de 54 años, quien inició la misma carrera universitaria en contexto de encierro y la finalizó en libertad al aprobar la misma asignatura: la cátedra 2, Finanzas y Derecho Financiero.

Nahuel fue condenado por robo agravado e ingresó al sistema carcelario el año pasado con tan sólo una materia en el debe para concretar sus estudios de Derecho, pero se negaba a prepararla.

Con el objetivo de animarlo y que pudiera salir adelante, las autoridades de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y de la Subdirección General de Educación del SPB, los agentes del área de coordinación educativa y los psicólogos de la Unidad 18 entrevistaron en varias oportunidades.

Al igual que Marcelo, también fue clave el impulso de los docentes universitarios que se pusieron a disposición y brindaron su máximo esfuerzo pese a las actuales condiciones.

Luego de tanto empeño y tras escuchar que la materia había sido aprobada, Nahuel rompió en llanto y agradeció enormemente a todos los que lo ayudaron en el estudio, a los funcionarios penitenciarios y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también a las psicólogas y a los docentes.

Marcelo, por su parte, actualmente vive en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en donde lleva adelante un emprendimiento con su hermano dedicado a la venta de zapatos para mujer.

Comenzó a estudiar Derecho en la Unidad 30 General Alvear, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2012.

Al año siguiente pasó a la Universidad de La Plata y aprobó con 8 el curso de ingreso, y en agosto de ese año rindió su primera materia: Introducción a la Sociología.

“Solo me quedaban dos materias y las prácticas cuando obtuve la libertad. Era algo que tenía pendiente”, manifestó Marcelo.

“¿Que más motivación puedo darles que el ejemplo? Mi hijo más chico es el que más me insiste y me dice todo el tiempo que me ponga a estudiar”, reflexionó.

Frente a estas noticias, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, expresó sus felicitaciones a ambos y señaló: «El interno que completa los estudios universitarios no vuelve a delinquir. No hay reincidencia en las personas que logran terminar una carrera».

«Desde que comenzó la pandemia, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos garantizar el acceso a la educación. Las autoridades penitenciarias del área educativa avanzaron para que los internos y detenidas pudieran acceder a los contenidos educativos», afirmó.

«Así, a través del modo digital y con el apoyo de los coordinadores docentes del SPB se pudo garantizar el acceso a la educación», añadió.

