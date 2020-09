Una pampeana fue designada para coordinar los contenidos del «Netflix criollo»

La pampeana Anna Elías fue designada, esta semana, coordinadora de contenidos de Cine.Ar TV y Cine.Ar Play, que dependen del Ministerio de Cultura de Nación. Las pantallas del «Netflix criollo» durante la pandemia de Covid-19 tuvieron un crecimiento muy importante, potenciado porque es el único espacio para el estreno de películas nacionales, dado que los protocolos sanitarios aún no permiten la apertura de los cines. «Desde el inicio de la pandemia sumamos más de 500 mil usuarios nuevos en la plataforma», destacó la alvearense en una comunicación en Radio DON 101.5 Mhz.

Elías llegó a Cine.Ar en 2015, cuando surgió una convocatoria «para gente que haya estudiado cine y tuviera conocimientos tecnológicos», para armar la plataforma online que inicialmente se denominó Odeón, hasta que adoptó la actual denominación. En los inicios tuvo un fuerte impacto mediático, porque la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la presentación de la pantalla la denominó «El Netflix criollo».

«La armamos con compañeros de Arsat y del Incaa desde cero. Y me convertí en la jefa de esa plataforma desde 2015 y ahora se suma el cargo de coordinadora de contenidos, que es una gran responsabilidad», relató Elías.

«Esta plataforma es un ejemplo y fue una buena idea y un hallazgo de 2015», destacó. «No existe en el mundo un Instituto de Cine con una plataforma digital y un canal, y eso asegura que todo subsidio que se otorga, el público lo podrá disfrutar. Y se democratizan los contenidos para todo el país», resaltó.

«Esto -continuó- siempre me entusiasmó, porque siendo de Intendente Alvear siempre quise que todos puedan ver cine, y no solamente los que pueden viajar a General Pico o Santa Rosa accedan a algún estreno nacional, y el resto no ve cine argentino más que por los canales privados alguna que otra vez. Y que sea gratuito, es un valor muy grande que tiene el país».

NUEVO DESAFÍO

Anna Elías explicó que el desafío de sus funciones se acrecienta en épocas de pandemia. En marzo desde la Presidencia de la Nación le transmitieron la necesidad que las pantallas públicas tenían que transformarse «en el entretenimiento para todos los argentinos» en épocas de pandemia. «Así empezamos a buscar nuevas maneras de programar. También hicimos especiales desde las embajadas, desde Tecnópolis y distribuimos más contenidos en los canales públicos de todo el país para que tengan mas películas», detalló.

«Las películas que debían ir al circuito de salas, se empezaron a estrenar en el canal y la plataforma todos los jueves y viernes. Fue un trabajo enorme que hizo todo el personal porque somos los mismos y se duplicó el trabajo desde marzo», explicó.

«Los equipos del canal y la plataforma pusieron mucha garra para asegurar los estrenos nacionales y seguir programando las 24 horas la transmisión del canal y todos los días actualizar los contenidos de la plataforma», agregó.

La entrevistada graficó que durante la pandemia las plataformas se convirtieron en cines. Y así «Yo adolescente» hizo 50 mil espectadores en una semana, lo cual para el cine nacional «no es tan fácil de lograr porque siempre tenemos una competencia enorme con el cine extranjero». Mientras que «Al acecho» tuvo en un solo día 77 mil espectadores en Cine.Ar TV.

-Elías, el año pasado Cine.Ar fue premiada como la mejor plataforma de películas y series de Latinoamérica.

-Sí. Este año no hemos podido estar en estas ternas, porque la pandemia nos ha dejado un poco de lado estas competencias. Pero, el año pasado ganamos un premio muy importante en Miami (EEUU).

-A la plataforma les quedó la denominación popular de «Netflix argentino» o «Netflix criollo».

-En 2015, Cristina Fernández lo presentó como el Netflix criollo, y nos fuimos acostumbrando a eso. Nosotros explicamos que somos pantallas públicas, y eso hace una diferencia en la programación con las plataformas privadas, en cuanto a los recursos que puede disponer el Estado, la cantidad de gente que trabaja es poca porque es lo que el Estado puede proveer y también hay diferencia en algunas cosas tecnológicas, donde no es lo mismo una plataforma privada que estatal. Pero, estamos muy contentos porque los números son muy buenos. Y el sentido es hacer que no solo se vea Netflix o Amazon que hoy están muy de moda, sino que también puedan acceder a estos contenidos. Y lo bueno y que no existe en ningún lugar del mundo, es que es gratuita.

INDUSTRIA DEL CINE

Elías relató que las plataformas internacionales hacen difícil sostener algunas películas «mucho tiempo» porque «la función de nuestras pantallas no es privar la comercialización de los contenidos, sino todo lo contrario para difundirlos y que cada vez se conozcan más».

Y ejemplificó que recientemente se lanzó la película de terror «Aterrados», a la cual calificó de «muy buena», y al poco tiempo «le salió una venta muy importante a plataformas internacionales de genero de terror y se hizo una prórroga para que la puedan seguir comercializando y nosotros la perdimos». Otro caso, puede ser la serie «La chica que limpia» que se estrenó en 2017, pero después empezaron a salir compras de todo el mundo, se hicieron versiones en algunos países y ahora también los llamó Amazon.

-La industria del cine es muy importante en la generación de puestos laborales y recursos.

-Es una cantidad de gente con trabajo que este año se hizo muy difícil porque como no se filma, hay gente sin trabajo. El Incaa se recupera con sus propias películas.

-¿Qué novedades se vienen en las pantallas de Cine.Ar?

-En octubre hay un especial de Abuelas, donde se estrenará una película por viernes. Esta gestión le da mucha importancia a las efemérides. En septiembre celebramos la Semana de las Juventudes con el carrusel «Juventudes en movimiento». Todos los meses tenemos un carrusel con películas elegidas por el Festival de Cine de Mar del Plata. Y en noviembre tendremos un contenido que no puedo contar porque lo estamos preparando para comunicar, pero será un mes con contenidos presentados por el Festival de Cine de Mar del Plata, será una novedad bastante importante con películas que harán mucha audiencia. Además, todos los jueves y viernes seguimos estrenando las películas nacionales que iban a ir a las salas comerciales.

UNA HISTORIA DE CINE

La alvearense Anna Elías viajó a Buenos Aires para estudiar Abogacía, pero cuando se instaló en la metrópolis se dio cuenta que su pasión era el arte, y en especial el cine. Regresó a La Pampa, y allá por 1998 su padre Rubén Elías dirigía en Estudiantil de Eduardo Castex y ella lo acompañaba en los viajes para aprender a editar con el -ya retirado- camarógrafo Claudio «Chuco» Barrionuevo, quien tuvo una productora televisiva en esta localidad.

«Mi mamá -Ana Bonifacio- siempre dibujaba y leía muchísimo y mi papá coordinaba equipos de fútbol, y creo que mezclé las dos cosas en el cine», analizó.

Recordó que en Buenos Aires siempre se desempeñó en la industria del cine, donde trabajó varios años con Víctor Laplace y pasó por algunas producciones de películas. Hizo cortos, estuvo de freelance, filmó con Víctor Laplace y Adrián Caetano, participó en eventos donde se hacían cortos con Lucrecia Martel y Paula Hernández, entre otros; e hizo asistencias de dirección para películas de otros países, relató. «Hice guerra en la industria, ya sea como asistente de guión o asistente de dirección», dijo.

Ahora estaba trabajando en su propia película que se denominará «Después de la fiesta», pero la pandemia y las nuevas responsabilidades laborales, postergarán ese proyecto para más adelante.

Elías en 2018 ganó con su guión en el Festival Internacional de Túnez, que es el más importante de la comunidad árabe. «Mi película tiene una tendencia libanés, dado que mi apellido tiene ahí sus raíces. En La Pampa hay una comunidad árabe enorme. Cuando escribí esta ópera prima le puse un poco de toda la cuestión árabe ahí, con la cual me identifico por mi forma de ser y carácter», reveló.

