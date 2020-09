Diputados prestaron acuerdo para designar funcionarios judiciales en Victorica y General Pico

En la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó –el jueves pasado- con el visto bueno de todos los bloques, menos por Comunidad Organizada, el proyecto por el que se solicita prestar acuerdo para designar en el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería en la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Victorica, al abogado Edgardo Javier Trombicki.

Sandra Fonseca justificó su voto negativo: “Los sustitutos son cargos para ir poniendo a personas a gusto. Lo lamentable es que esto es justificado por los mismos funcionarios con el argumento de no dejar vacante el lugar. Es como decir que vamos a sostener un gobierno de facto para que no quede vacante. Ahora es peor que antes, porque usaron el Consejo de la Magistratura para cometer una ilegalidad”.

Del mismo modo se votó el proyecto por el que se solicita prestar acuerdo para cubrir el cargo de Jueza de Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Pico, a la abogada María José Gianinetto

Luego, se aprobó por unanimidad la iniciativa sobre “Campaña de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid 19”.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Además, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que expresan rechazo y preocupación por la decisión de suspender a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

Agustina García declaró: “El Estado nacional cuenta con recursos para evitar vulnerar los derechos. Según el Indec la tasa de desocupación subió al 13,1%. El Estado debe cuidar a sus trabajadores. Preocupa que ninguno de los 8 legisladores nacionales de nuestra provincia se hayan referido al tema. Veo con muy buenos ojos que esta Cámara se expida”.

Por su parte, Martín Balsa dijo que “estamos preocupados pero esta crisis no es novedad en el mundo. Aerolíneas no dejó a nadie sin su trabajo. Quiero dejarlo en claro porque si no parece que el Estado está maltratando a sus trabajadores y no está pasando eso”.

MESA INTERSECTORIAL

También, salió en forma unánime la iniciativa por la que se dirigen al Poder Ejecutivo a fin de solicitar la creación de una Mesa Provincial Intersectorial de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que declaran beneplácito y apoyo a la iniciativa del Sr. Presidente de la Nación de establecer un «Plan de acción contra la violencia por motivos de género».

