El hijo de Schumacher debutará en la Fórmula 1

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, debutará en la Fórmula 1 durante el primer ensayo libre de la competencia que se disputará en el circuito de Nürburgring, Alemania, el segundo fin de semana de octubre.

«Estoy encantado de tener esta oportunidad en los entrenamientos libres. El hecho de que mi primera participación en un fin de semana de Fórmula 1 se lleve a cabo frente a mi público local, en Nürburgring, hace que este momento sea aún más especial», señaló Schumacher, quien nació y vive en Suiza pero tiene nacionalidad alemana.

Schumacher, quien lidera el campeonato de la Fórmula 2, se subirá de manera oficial por primera vez en un Alfa Romeo en la mencionada práctica y, según informó la Academia de Pilotos de Ferrari (FDA), participará el viernes 9 de octubre de la sesión de entrenamiento. «Me gustaría agradecer a Alfa Romeo Racing ORLEN y a la Academia de Pilotos de Ferrari por darme la oportunidad de probar de nuevo el aire de la Fórmula 1 un año y medio después de nuestra prueba de manejo común en Bahrein», añadió.

«Durante los próximos diez días me prepararé bien, para poder hacer el mejor trabajo posible para el equipo y obtener algunos datos valiosos para el fin de semana», comentó el joven de 21 años, líder del campeonato de la Fórmula 2.

Por su lado, el director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies, quien está a cargo de la Academia de Pilotos de la escudería, dijo: «Queríamos organizar esta sesión de pruebas para que nuestros tres mejores jóvenes estuvieran lo mejor preparados posible para afrontar un evento que siempre será un momento especial para ellos».

«Será una oportunidad para familiarizarse con un monoplaza de Fórmula 1, que es mucho más complicado que el monoplaza que están acostumbrados a conducir actualmente», indicó Mekies, ya que otro joven valor como el inglés Callum Ilott participará con un Haas y el ruso Robert Shwartzman estará en los entrenamientos de la última prueba de la presente edición en Abu Dhabi.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 29, 2020