Según un estudio económico, Messi también es el número uno en Instagram

Genio del fútbol dentro de la cancha y del márketing fuera de ella. De acuerdo a un informe reciente elaborado por la empresa de análisis financiero Nielsen, Lionel Messi es el deportista más rentable para las marcas en Instagram, por delante del portugués Cristiano Ronaldo y el estadounidense LeBron James, según un estudio que analiza a 6 mil atletas de 21 disciplinas diferentes elaborado por la empresa Nielsen y SportsPro.

El delantero del Barcelona encabeza la lista que mide tanto el número de seguidores de cada deportista, como la relevancia de esos residentes (afinidad geográfica, de género o temática), la conversación que generan sus posteos entre los usuarios y el retorno económico que da a las empresas auspiciantes.

En concreto, Messi acumula 167 millones de usuarios en Instagram, que aumentaron un 27 por ciento en el último año, con un 37 por ciento de publicaciones patrocinadas. Lidera esta clasificación con un total de 115 puntos en el ránking elaborado por los creadores del estudio, que analiza su alcance (50 unidades), relevancia (5), resonancia (23) y retorno económico (37).

