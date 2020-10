Para Ziliotto, Alberto Fernández sufre “maniobras de desestabilización” de la oposición política

“Vemos con mucha preocupación como un sector político no acepta la decisión popular de octubre del año pasado y pretende no dejar gobernar a nuestro Presidente (Alberto Fernández”, dijo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en declaraciones realizadas en AM 1270 Provincia de Buenos Aires.

“Uno hoy ve las marchas y en su enorme mayoría son los derrotados de octubre y sus dirigentes, con una gran visibilización y potenciación de los medios de prensa que pertenecen a grupos económicos concentrados que han perdido el poder de decisión que tenían en actos de gobierno anteriormente”, analizó el mandatario pampeano.

“Yo lo enmarco en una metodología de golpear políticamente al gobierno, inventando internas, tratando de instalar un clima de caos social y confundiendo con noticias falsas”, criticó.

“Se trata de una cuestión ideológica. Estos posicionamientos, estas marchas y estas maniobras de desestabilización. Son el resumen perfecto del antiperonismo y esa es la pelea ideológica que tenemos que dar y a partir de ahí que país queremos, como lo desarrollamos en toda su geografía, como distribuimos la riqueza para que cada vez haya menos pobres”, expresó Ziliotto. “Creo –continuó- que esa es la discusión. Son discusiones políticas coyunturales pero son parte de una posición ideológica que tenemos que defender desde el peronismo y de todos los partidos y sectores que integran el Frente de Todos”.

PRESIDENCIA DEL PJ NACIONAL

“Creo que el Presidente (Alberto Fernández) debe conducir el Partido Justicialista porque es el principal protagonista de este Frente de Todos que hoy está gobernando”, dijo -en otro tramo de la entrevista- el mandatario pampeano Sergio Ziliotto.

“Hoy, donde el gobierno está siendo golpeado por un sector dirigencial de la República Argentina, creo que el PJ tiene que darle mayor fortaleza y encolumnar todo el partido y todo el Frente de Todos detrás del Presidente (de la Nación). Creo que una de las muestras de apoyo es que Alberto Fernández conduzca el partido a nivel nacional”, agregó.

PANDEMIA VS ECONOMÍA

En La Pampa el índice de pobreza bajó con respecto al mismo semestre del año 2019, lo que si se incremento fue la indigencia producto de que, esta pandemia, donde más ha golpeado es en el trabajo informal, dijo Ziliotto.

“Estamos en un 33 % de pobreza y en un 8,9 % de indigencia. Nosotros como Estado tenemos la obligación de encontrar mecanismos que nos permitan convivir inteligentemente con el virus. Sin dejar de priorizar la atención de la salud de los pampeanos, entender que también es necesaria la actividad económica para generar trabajo y que todas puedan lograr el sustento de sus familias. Por esto tenemos una política muy agresiva en cuanto a la pelea con el virus”, dijo el ex diputado nacional.

PRESUPUESTO NACIONAL

“Vemos claramente un presupuesto nacional, en el cual tienen una incidencia muy fuerte la baja de lo que son los servicios de la deuda en relación a los aportes en infraestructura y la inversión para creación de trabajo genuino”, evaluó Ziliotto.

Que esto va a ser a mediano plazo, por supuesto, no se va a cambiar esta crisis económica que heredo este gobierno de un año para otro, pero creo que hemos sentado las bases, a partir de una agenda federal que plantea el Presidente, con un desarrollo armónico y con igualdad de oportunidades en todo el país, expresó en otra frase.

“Hoy uno debe mirar con optimismo la realidad y tenemos muy en claro cuál debe ser el rol del Estado; en el caso de la provincia de La Pampa se ha puesto al hombro defender la salud de los pampeanos y nos vamos a poner al hombro reactivar la economía”. dijo.

“Tenemos la posibilidad de tener un banco propio, un banco fuerte, que será seguramente una de las principales herramientas de lo que en poco tiempo estaremos presentando: un Plan de Reactivación Económica para todos los sectores de la provincia de La Pampa, con una fuerte presencia del Estado”, resaltó.

COPARTICIPACIÓN

“En el anterior período legislativo constitucional yo fui Diputado Nacional y en enero 2016 salió el decreto del Presidente Macri (asignando más coparticipación a CABA) y nosotros nos manifestamos en contra. No estuvimos en contra de la decisión del presidente de darle a la ciudad de Buenos Aires parte de los recursos nacionales, sino porque se violaba la Constitución traspasando un servicio público sin pasar por el Congreso y además porque se destinaba más del doble de lo que requería el financiamiento del traspaso de la Policía Federal”, recordó.

“Por esos motivos nosotros nos opusimos permanentemente y por el mismo motivo estamos acompañando al presidente en este proceso. Hoy uno analiza en el presupuesto Nacional 2021 la distribución geográfica del gasto, y vemos que se gastan un 26,36 % en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la población de CABA es el 7 % del país”, dijo el mandatario pampeano.

