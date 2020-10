Secuestraron 4 camiones cerealeros en el Puesto Caminero de Padre Buodo

Cuatro camiones con cargas de cereales fueron secuestrados –durante la madrugada de este jueves- por personal policial del Puesto Caminero Padre Buodo, a cargo de José Luis Acostas, cuando intentaban circular sin la correspondiente documentación que avale el legal transporte de la carga.

Los procedimientos se consumaron luego de una investigación preliminar, que inició cerca de las 23 del miércoles, por medio de un operativo de control vehicular realizado en la intersección de la Ruta Provincial N° 9 y la Ruta Nacional N° 152.

Los efectivos visualizaron a tres camiones de batea consumando una mala maniobra de circulación. Y se informó la situación a la Unidad Regional III para interceptar los rodados.

SECUESTROS

El primer secuestro se concretó cerca de la 1 de la mañana, cuando se detuvo un camión Renault con dos ocupantes. El rodado provenía de Winifreda con destino a Viedma (Río Negro) y transportaba cereal tipo maíz. Al proceder a corroborar la Carta de Porte con personal idóneo de la AFIP, aducen que no está activa. Además el rodado no poseía la cédula de identificación habilitada, como tampoco los permisos correspondientes de circulación, dado que ambos poseían permisos de circulación nacional que no coincidía con el dominio y carecían del permiso provincial.

Posteriormente, en la Ruta Nacional 152, a pocos kilómetros del operativo de control, un móvil policial logró interceptar a otro camió Volkswagen que era conducido por hombre de 32 años, proveniente desde Campillo (Córdoba) con destino Trelew (Chubut). Éste, transportaba maíz mediante la Carta de Porte N° 000585979220, la cual tras ser investigada, se determinó que no se encontraba activa por haber sido utilizada tiempo atrás en otra carga.

Cerca de las 3 de la mañana el personal policial detuvo dos camiones con un conductor por rodado, uno de ellos proveniente del Destacamento policial Perú y otro investigado por la maniobra de circulación.

El primero provenía de Huinca Renancó (Córdoba) con destino a Trevelín (Chubut), mientras que el restante lo hacía desde Salliqueló (Buenos Aires) y también se dirigía a Trevelín. Ambos transportaban maíz y al corroborar las Cartas de Porte N° 00056389751 y 00056389751, presentadas respectivamente, los efectivos constataron que poseían los mismos números y se encontraban inactivas, al igual que las anteriores.

Consecuentemente, los cinco imputados fueron notificados en actuaciones a disposición del magistrado interviniente.

