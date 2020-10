En Casa de Piedra intimarán a quienes compraron terrenos y no los pagaron

El delegado comunal de Casa de Piedra, Martín Borthiry, anticipó que serán intimadas las personas que compraron terrenos en esa comuna pampeana, y no cumplieron con los pagos. “A las personas que poseen terreno y no han cumplido con los pagos, se los va a intimar”, afirmó. “En el caso de que no lo hagan, se les sacará el terreno. Ya hay terrenos en condiciones de volver a ser de la Villa y los vamos a recuperar”, explicó.

Borthiry destacó que la Villa Casa de Piedra tiene que ser pensada para el turismo. “Si no se piensa de esa manera, la Villa va a fracasar, y ahí está el desafío, trabajar, sembrar, forestar, arreglar el tema hídrico y mantener sus calles va a ser un mix muy interesante para atraer a la gente”, puntualizó.

Explicó que la Villa se está preparando para la temporada de verano con todos los cuidados y protocolos. “Nosotros somos optimistas, seguramente aplicaremos una metodología muy parecida que se está utilizando en otros lugares con un protocolo de cantidad de personas, distancia social y muchísimo control. A la Villa le vamos a sumar actividades en el río, cuando se habilite para ir a pescar y pasar el día”.

“Estamos entusiasmados pero también ocupados en hacer las cosas bien en el verano como lo estamos haciendo ahora. En la Villa tenemos una sola entrada con control policial y de salud, por lo que toda persona que viene a este lugar, pasa por ese control y mediante una trazabilidad ante cualquier eventualidad tenemos los datos para poder trabajar rápidamente”, agregó.

Por último, hizo hincapié en la responsabilidad civil. “Sabiendo que no se puede salir fuera de la Provincia, estamos recibiendo pedidos de gente de los Kayac, personas que andan en moto, que hace Mountain Bike, esperemos estar a la altura de los acontecimientos”, finalizó Borthiry.

