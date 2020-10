Intendentes norteños anhelan la candidatura de Verna: «Él debería definir los acuerdos y candidaturas», indicaron

Algunos intendentes del norte pampeano aseguraron que si el ex gobernador y líder de la Línea Plural, Carlos Verna, encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales lograría el encolumnamiento de todos los sectores que hoy integran el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), para las elecciones legislativas del año próximo. Incluso los jefes comunales consideran que el ex mandatario pampeano debería llevar adelante las negociaciones políticas para determinar las fórmulas de candidatos a las senadurías y diputaciones nacionales.

«Oficial no hay nada, porque no hemos tenido reuniones por la pandemia. Pero, obviamente deseo que mi conductor Carlos Verna sea el candidato a senador, porque es una persona que puede sumar en este contexto y haría un importante aporte porque conoce el manejo en la Cámara Alta», destacó -en énfasis- la intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín. «Y los

acuerdos los tienen que hacer ellos, y si consideran que (María Luz) Alonso puede completar la fórmula, por supuesto que nosotros estaremos acompañando y trabajando», agregó en una comunicación en Radio DON 101.5 Mhz.

Por su parte, el intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, destacó que actualmente «la figura de (Carlos) Verna encolumna a todos los sectores y Luz Alonso haría un aporte importante».

«Es una fórmula muy valiosa», dijo.

En el oficialismo pampeano ya comenzaron a analizar quienes podrían integrar las nóminas de candidatos en las elecciones legislativas del año próximo. El ex gobernador Carlos Verna aparece como «el ancho de espadas», y quien tendrá «la libertad y/o responsabilidad» de negociar con el resto de las líneas internas del PJ pampeano y agrupaciones políticas que conformaron el Frejupa en las últimas elecciones.

«LOS MEJORES CANDIDATOS»

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, reconoció que la pandemia postergó la renovación de autoridades partidarias, y ahora «los tiempos se van acelerando y tendremos que ver los mejores candidatos».

Los intendentes (en las últimas elecciones) le dimos la responsabilidad al líder del PJ, Carlos Verna, que elija el candidato a gobernador en las últimas elecciones, y siempre trabajamos y consideramos que lo mejor para el partido es nos representen los mejores candidatos», destacó.

-Pavoni, ¿la fórmula Carlos Verna – Luz Alonso podría representar al Frejupa?

-Lideran dos sectores que deben estar representados, y si no están ellos (en la fórmula), deberían designar a los candidatos de sus líneas internas, porque son las líneas internas más fuertes en La Pampa, sin desmerecer al resto que también tienen sus seguidores y acompañan en todas las elecciones.

¿Y COMPROMISO PERONISTA?

El intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, ayer aseguró que actualmente «no» está activa la jorgista línea Compromiso Peronista. «Los referentes que quedaron de Compromiso fueron (Ariel) Rojas y Facundo (Sola), pero no tuvimos más reuniones o contactos», destacó.

Entre los jefes comunales prácticamente no quedan alineamientos con lo que fue el jorgismo, después de ser la base de sustento político para enfrentar al vernismo en las elecciones internas del año 2015. Así lo confirmó también el intendente Juan Carlos Pavoni (Metileo).

-Pavoni estuvo en Compromiso Peronista, ¿actualmente queda algo de Compromiso Peronista?

-Si te digo te miento, porque no tuve mas relación. Acompañe en una elección, y después tuvimos una reunión con Carlos Verna donde acordamos trabajar fuerte por Metileo, y hemos demostrado que se puede trabajar conjuntamente porque concretamos importantes obras para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. No he tenido más relación política con Compromiso Peronista. Estas dos personas que se están mencionando en la fórmula, son dos personas representativas de las líneas internas que están liderando.

APOYO A ZILIOTTO

Los jefes comunales norteños Patricia Lavín (Ingeniero Luiggi), Henso Jorge Sosa (Arata) y Juan Carlos Pavoni (Metileo) también brindaron un fuerte apoyo a la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, y desestimaron algunas versiones periodísticas sobre supuestos cuestionamientos de los jefes comunales por la falta de atención de algunos funcionarios provinciales.

«En el acto del 110 aniversario destaque que en esta gestión vinieron más de 25 funcionarios y equipos técnicos a visitarnos en Ingeniero Luiggi, aún con la pandemia de por medio», graficó Lavín. «Es más, hace poco en una semana tuve dos reuniones con el gobernador Sergio Ziliotto

y me reuní con dos ministros de gabinete, y siempre tuvimos respuestas económicas y técnicas», resaltó.

Por su parte, Henso Jorge Sosa indicó que en las charlas con los intendentes «de la ruta 4», nunca hubo críticas para los funcionarios provinciales. «Todo lo contrario, porque cuando comenzó la cuarentena fue un momento durísimo y siempre nos atendieron desde el gobierno

provincial. Incluso, antes de la pandemia firmamos una nota para que Ziliotto sea el presidente del PJ, dando una fuerte muestra de unidad dentro del PJ», recordó.

Y desde Metileo, Juan Carlos Pavoni evaluó que se está «haciendo una gestión donde se priorizar lógicamente la situación sanitaria, y después dará apoyo a las necesidades o impronta de los intendentes».

