Las medidas anunciadas para impulsar la producción y las exportaciones

El Gobierno nacional lanzó un paquete de medidas para fortalecer las reservas internacionales, impulsar la producción y las exportaciones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer un paquete de medidas tendientes a fortalecer las reservas internacionales a través del ingreso de divisas por el fomento de las exportaciones del sector industrial y agropecuario, así como para mejorar las herramientas financieras en pesos.

Guzmán, acompañado por su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y por el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, brindó una conferencia de prensa en la que presentaron las medias para impulsar la producción y las exportaciones.

En lo que respecta al plano financiero y la búsqueda de ahorro e inversión en moneda local, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el martes “estaremos licitando una herramienta -un bono- en pesos, atado a la variación del dólar”.

Además, adelantó que el Banco Central, “presentará una tasa que será referencia de todos los sectores”, y destacó que los rendimientos de los depósitos a plazo fijo “serán positivos” respecto a la inflación.

Desde el BCRA precisaron que modificarán la tasa de pases pasivos a un día de plazo, con lo que se ubicará en 24%, lo que implicará un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del nivel vigente de 19%.

«La decisión busca incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo, en vistas de desalentar comportamientos que podrían afectar el mercado de cambios en un contexto de tensiones estacionales que se registran en la actualidad», dijeron en el Central.

En tanto, para impulsar las exportaciones, se reducirán por tres meses los derechos de exportación que paga la soja y sus derivados, y quedarán en “cero” algunas alìcuotas de productos industriales, a la par de que se aumentarán los reintegros.

Para desarrollar el mercado interno, Guzmán adelantó que enviarán al Congreso desgravaciones impositivas para la construcción “un sector clave” para el desarrollo del país.

También anunciaron la implementación de compensaciones y medidas de estímulo para los pequeños productores de soja y cooperativas, con un monto total de hasta $11.550 millones para el sector.

Medidas vinculadas al sector agroindustrial:

Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas :

Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.

Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.

Medidas vinculadas al sector industrial: modificamos el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:

Incentivar la producción con alto valor agregado

Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad

Diversificar y complejizar la canasta exportadora

Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.

Subimos el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.

Medidas vinculadas al sector minero:

Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.

Medidas vinculadas a la industria de la construcción:

Se trabaja en dos proyectos de Ley:

Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.

Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.

Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario:

Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.

El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.

Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas

Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

PARÁMETROS ALCANZADOS POR LA SEGMENTACIÓN

Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,00

Se dividió a las zonas en dos, a saber:

Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.

Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:

Desde 0 hasta 100 has.

Desde 101 hasta 200 has.

Desde 201 hasta 300 has.

Desde 301 hasta 400 has.

Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00

Precio Soja 315 u$/ton

Valor u$ 70 $/u$

Cantidad de Productores a compensar 41.293

Cantidad estimadas de tn a compensar 10.000.000,00

Tope a pagar tn por ha sembrada EP 2,5

Tope a pagar tn por ha sembrada P 2,9

Comentarios

