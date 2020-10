Una concejala fue denunciada por cohecho y extorsión en Santa Rosa

Sandra Cofré, auxiliar de la concejala Natalia Sueldo, denunció a la edila por «abuso de autoridad, cohecho y extorsión». La fiscala de la Unidad de Atención Primaria (UAP), Natalia Urruti, transmitió que Cofré indicó que le entregaría “a sueldo dinero, no se sabe en concepto de qué y cuenta una serie de cuestiones según ella, de maltrato, acoso y extorsión».

Además, señaló que «presentó algunos mensajes de texto como prueba, pero no hay más que eso por ahora. Recién ingresó la denuncia a la UAP, y lo tengo que analizar para saber si se configuró un delito, y en su caso, saber de qué manera probarlo, y ver si la prueba que aporta es contundente o no. En principio esta mujer cuenta hechos y los encuadra en los delitos de extorsión, actos intimidatorios y amenazantes».

Por su parte, Cofré dijo que empezó a trabajar con Sueldo en el Concejo en diciembre, y en enero cuando cobré por primera vez, me pidió la mitad de mi salario. “Me sorprendió porque nunca se había hablado nada de eso, pero me dijo que si no se la daba, me echaba», dijo en declaraciones al diario La Arena.

«Yo no estaba de acuerdo, pero no me quedaba otra, sino me quedaba sin nada. De ahí todos los meses me empezó a reclamar 35.000 pesos», añadió.

Cabe señalar que durante la jornada de ayer todos los intentos realizados desde LA ARENA para contactarse con la concejala denunciada, con el objetivo de conocer su versión de los hechos, resultaron infructuosos.

Doméstica

«Durante toda la militancia estuve con ellos, fiscalicé en las elecciones, y trabajaba en su casa como doméstica. Cuando ella asumió, seguí haciendo lo mismo, salíamos de la oficina y me iba a su casa a ayudarla a limpiar, porque si no me decía que me quedaba sin trabajo», afirmó la denunciante.

Por otra parte, Cofré dijo que «desde el mes pasado que decidí dejar de darle la plata me empezó a hostigar con mensajitos, a venir a querer cobrarme a mi casa».

Asimismo, dijo que «hace tres semanas me dijo que dejé de presentarme a trabajar por el tema de la pandemia, porque tengo una nena chiquita y una hija embarazada. Y en ese tiempo me empezó a mandar mensajes para que le dé la plata». A su vez, dijo que «hace más de un mes que no voy a la casa a ayudarla».

La denuncia

La denuncia, presentada por escrito en la UAP, señala que «Cofré empezó a trabajar en diciembre de 2019 como auxiliar/secretaria de la concejala Ana Natalia Sueldo sin tener contrato firmado. En enero del presente año se enfermó gravemente su marido, el señor Ramón ‘Pepe’ Rodríguez, entonces comenzó también a trabajar en la casa de ellos, realizando tareas de limpieza y asistiendo a su esposo en el cuidado del estado de su salud, pero cobrando la misma remuneración que cobraba por su función en el Concejo Deliberante».

«En enero de 2020 al recibir el primer sueldo completo de 70.000 pesos, suma que se deposita en una cuenta del Banco de La Pampa con recibo de sueldo emitido por la Municipalidad de Santa Rosa, le tuve que entregar en sus propias manos a la señora Sueldo la mitad del mismo», dijo.

Asimismo, indica en su presentación que ello fue exigido diciendo que en caso contrario perdía su trabajo, y así «durante todos los meses le entregaba 35.000 pesos hasta agosto, en el cual le entregó 30.000 pesos, cuando decidió no entregar más ese dinero, haciendo un total 275.000 pesos». En la misma presentación señala que esas sumas «siempre fueron entregadas en efectivo».

A su vez, agregó que «desde ese momento la señora Sueldo la empezó a presionar, por ejemplo cuando estaba en su domicilio de la calle Stieben, diciéndole ‘¿me trajiste la plata?’, ‘entregáme lo que vos ya sabés’, ante otras personas. Asimismo aduce que hubo situaciones de maltrato, acoso y presiones».

Más visitas

Por otro lado, el escrito de Cofré indica que «el 9 de agosto el hijo de la denunciada, Franco Canale, se presentó en su domicilio personal diciendo que lo mandaba su mamá, repitiendo la misma conducta una vez más. En septiembre aproximadamente el 5, se presentó la señora Sueldo en su domicilio personal por lo que la atendió su hija Luciana de 20 años y la señora le manifiesta que le avisara a su mamá que ella necesitaba el dinero».

«El dinero entregado hasta agosto del presente fue por miedo a perder su trabajo, ya que antes vivía en una situación muy precaria y no era algo pactado como indica la señora Sueldo. Dejando constancias de los mensajes de Whatsapp en donde Sueldo le solicita la transferencia. Así como también detalla que entre las manifestaciones de la señora Sueldo, el 29 de septiembre, le manifestó en su oficina ‘ojo con lo que vas a hacer porque la podés pasar muy mal si no me pagás’, ‘no te olvides que yo te conseguí el alquiler y si vos no me volvés a pagar te van a sacar de ese departamento, porque acordáte que no tenés garantía ni contrato’, así como también le pidió que se retirara a su domicilio».

En esa misma línea, la denuncia establece que «el alquiler de su domicilio actual es verdad que se lo consiguió la señora Sueldo sin necesidad de garantías, porque la misma le exigió mudarse de su anterior domicilio en el cual tenía a su familia cerca para que no tuviera contacto con ellos, también manifestándole que si estaba cerca de ellos le sacaba su puesto de trabajo, aclarando que se vio sometida a una situación de vulnerabilidad, malos tratos, amenazas y extorsión por parte de Sueldo, los cuales fueron detallados con el fin de que le entregara el 50% de la remuneración que percibe por su puesto de trabajo».

