Todos los estrenos de Netflix en octubre: Películas, series y documentales

El décimo mes del año llega con varias novedades en la grilla de Netflix, tanto en estrenos de series que fueron producidas por el gigante de streming en Argentina, Brasil y Alemania, como así también películas que abarcarán todas las edades. El mes contará con 21 nuevas series y 18 películas, entre ellas, algunas sorpresas muy recomendables

Uno de los estrenos más importantes y llamativos es la miniserie argentina, que fue escrita por la cordobesa Viviana Rivero. «El secreto bien guardado».

Se trata de una historia de amor ambientada en la década de la cuarentena. Sus protagonistas son una joven argentina y un oficial nazi. Los papeles son interpretados por Oriana Sabatini y Jorge Suárez.

Otra de las apuestas de Netflix es «Oktoberfest: Cerveza y sangre», una producción alemana, centrada en la creación del Oktoberfest, a través de la historia del creador del festival de la cerveza que se desarrolla todos los años en Munich.

Asimismo, Octubre contará con el regreso del creador de Sex and the City, Darren Star, con «Emily en París». En este mismo camino, el canal de streaming tendrá nuevas temporadas de Arrow, Flash, y The Alienist.

Películas estreno primera quincena de Octubre en Netflix

En los primeros días del mes, ya se encontrará disponible en la plataforma la película «Blade runner 2049», un filme protagonizado por Ryan Gosling, Jared Leto y la cubana, Ana de Armas.

Pasado los primeros 10 días, los amantes del boxeo contarán con toda una saga de Rocky y la comedia protagonizada por Adam Sandler, «El Halloween de Hubie» y «Apocalipsis Now: Redux, una versión con material inédito del clásico».

21 Series nuevas en Netflix

-Buenos días, Verónica

Mientras rastrea a un agresor sexual, una policía desaprovechada descubre a una pareja que guarda un secreto espantoso… y la trama de conspiraciones que lo envuelve.

-Oktoberfest: Cerveza y sangre

En 1900, en Múnich, el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales en su cruzada por dominar el legendario y lucrativo Oktoberfest de la ciudad.

-El secreto bien guardado

También disponible en play.cine.ar, en su primera temporada podemos observar a la Argentina de 1940 donde una adolescente judía (Oriana Sabatini) de vacaciones con su familia se enamora de un joven abogado nazi (Vico D´Alessandro) que se hospeda en el mismo hotel.

-How to Get Away With Murder

Annalise Keating, una brillante abogada penalista y profesora de leyes, se involucra en un retorcido caso de homicidio con cinco de sus estudiantes.

-Song Exploder

Siente la inspiración de compartir el proceso creativo de varios músicos que revelan sus pensamientos más íntimos en esta serie basada en el exitoso pódcast.

-Emily en París

Gracias a un trabajo soñado, una ejecutiva de Chicago comienza una nueva etapa en París. Pero equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, ni siquiera allí.

-Hacia el lago

Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir.

-La universidad para sordos

En este reality, un grupo unido de estudiantes sordos y con problemas de audición comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en la Universidad Gallaudet.

-La maldición de Bly Manor

Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico del creador de La maldición de Hill House.

-Riverdale

El paso a la edad adulta incluye sexo, romance, escuela y familia. Para Archie y sus amigos, también hay misterios oscuros.

-Distanciamiento social

Filmada en aislamiento, esta serie de antología presenta perspectivas sombrías y graciosas de cómo intentamos seguir en contacto pese al distanciamiento.

-Alguien tiene que morir

En la España de los cincuenta, una pareja le pide a su hijo que venga de México a conocer a su prometida, pero vuelve con un bailarín clásico.

-La Revolución

En esta reversión de la Revolución francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que transforma a la aristocracia en asesinos de la plebe.

-Star Trek: Discovery

Se desata una guerra entre la Federación y el Imperio klingon tras un siglo de silencio, y una oficial de la Flota Estelar se encuentra en el centro del conflicto.

-Grand Army

Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.

-Remodelaciones de ensueño

Por obra y gracia de Shea y Syd McGee de Estudio McGee, estas familias cumplen el sueño de tener la casa perfecta, diseñada para reflejar el singular estilo de cada una.

-Flash

En esta serie del clásico superhéroe, un especialista forense vuelve de un coma y descubre que posee poderes que le permitirán enfrentar a quienes amenacen a su ciudad.

-The Alienist: El ángel de la oscuridad

Los protagonistas deberán investigar un caso perturbador: la desaparición de una niña.

-Arrow

Basada en las historietas de Flecha Verde, un próspero playboy se transforma en un superhéroe que salva a la ciudad de villanos, armado únicamente con un arco y flechas.

-Somebody Feed Phil

Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y cultura de lugares como Bangkok, Lisboa y Ciudad de México.

-Suburra: sangre sobre Roma

En 2008, la lucha por un pueblo costero cercano a Roma se transforma en una batalla campal entre el crimen organizado, políticos corruptos y el Vaticano.

18 nuevas Películas en Netflix

-Blade Runner 2049

El contenido de una tumba atrae el interés de un poderoso magnate. El encargado de la misión es el oficial K, que va en búsqueda de una leyenda perdida.

-Carandiru

Un médico se conecta con los internos del superpoblado penal de San Pablo. Pero el clima se enrarece, y surgen hostilidades que resultan en una revuelta fatal.

-Cementerio maldito 1 y 2

La familia del Dr. Louis Creed se muda a la casa de campo de sus sueños y descubre un cementerio de mascotas maldito en la parte trasera de la propiedad.

Bastardos sin gloria

Una de las obras maestras contemporáneas:

-Batman: El caballero de la noche

Una bella combinación de film noir, película criminal (que no es lo mismo), melodrama de aventuras, y comentario político. Batman no es realmente un “superhéroe” (como Iron-Man) en el sentido de que no tiene nada de sobrenatural: una bala con suerte lo puede matar. Pero lo que sí es fantástico es el Mal en estas películas, y aquí está encarnado por el mejor de los villanos de los últimos veinte años (y uno de los más grandes de la historia del cine), el Guasón de Heath Ledger. Que no tiene lógica, no tiene objetivos, es el puro caos, un payaso asesino que se divierte gracias a la generación de miedo. Y paradójicamente, queda claro que no hay diversión, no hay fantasía, sin el Mal y sin el miedo. Así que la película al mismo tiempo se pregunta por la naturaleza de este tipo de relatos. Y, de paso, nos dice que el cine de superhéroes es una manera hiperbólica de comprender el mal cotidiano.

-El Halloween de Hubie

Hubie no es el tipo más popular de Salem, Massachusetts, pero cuando Halloween se torna realmente espeluznante, este cobarde de buen corazón no duda en salir al rescate.

-Dunkerque

En mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania avanza hacia Francia, atrapando a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque. Bajo protección aérea y terrestre de las fuerzas británicas y francesas, las tropas son evacuadas lenta y metódicamente de la playa utilizando cualquier embarcación militar o civil disponible. Al final de la heroica misión, 330.000 soldados franceses, británicos, belgas y holandeses son evacuados sanos y salvos.

-El juicio de los 7 de Chicago

Lo que debió ser una protesta pacífica derivó en un enfrentamiento violento con la policía. Como consecuencia, se entabló uno de los juicios más sonados de la historia.

-IT

Un tanque de terror que acaparó la mayor parte de la taquilla en los cines de la Argentina cuando se estrenó. La película del payaso asesino nos contará cómo Pennywise aterrorizó, por primera vez, al Club de los Perdedores.

-Más allá de la luna

En este musical animado que dirige el legendario Glen Keane, una niña construye un cohete y despega para conocer a una mítica diosa de la Luna.

-Creed: Corazón de campeón

Adonis Johnson no llegó a conocer a su padre, el campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre, por lo que pone rumbo a Filadelfia, el lugar en el que se celebró el legendario combate entre su padre y Rocky Balboa. Una vez allí, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. A pesar de que este insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía su enconado rival, y que terminó por convertirse en su mejor amigo. Finalmente, acepta entrenarle a pesar de estar librando su propio combate contra un rival más letal que cualquiera a los que se enfrentó en el cuadrilátero.

-Bridget Jones: Al borde de la razón

Bridget Jones ya es feliz, sin embargo, una inoportuna amiga arruina su relación con Mark y, además, en el trabajo le va mal. Lo peor se produce cuando vive la semana más espantosa de su vida en un viaje a Tailandia.

-Apocalipsis Now: Redux

Una nueva versión del clásico de Francis Ford Coppola sobre la Guerra de Vietnam en 1979 y la misión de un capitán. Remasterizado con 49 minutos extra.

-Rocky I-II-III-IV y V

Es probable que Rocky sea una de las series cinematográficas más queribles de la historia del cine. La sutileza de Stallone como actor es realmente impresionante.

-Rocky Balboa

-Creed II: defendiendo el legado

El universo de Rocky suma un nuevo episodio sobre paternidad, nobleza y trompadas.

-Amor de calendario

Hartos de estar solteros en vacaciones, dos extraños acuerdan ser los más platónicos del otro durante todo el año, solo para captar sentimientos reales en el camino.

-Menéndez: El día del Señor

En esta película de terror, un sacerdote retirado perseguido por sus pecados es arrastrado hacia la oscuridad cuando un amigo le ruega que ayude a su hija poseída.

Comentarios

Comentarios