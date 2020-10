En Castex, realizaron más de 90 castraciones de mascotas

La Asociación Amigos de los Animales y la Fundación Vidanimal realizaron –el sábado- una jornada de castración de mascotas en el SUM Cumelén de la municipalidad de Eduardo Castex. “Fue una jornada muy fructífera porque se realizaron 91 castraciones, de las cuales 45 fueron canes –dos machos- y 46 felinos –dos machos- ”, detallaron.

En las rede sociales destacaron que 40 vecinos que se habían anotado para castrar a sus mascotas finalmente no concurrieron, y le sacaron la posibilidad a otros interesados de poder operar a sus animales.

“La gente ya se va a ir acostumbrando que todos los sábados primeros de mes y hasta diciembre tendrán castraciones masivas y se comprometerán más en llevar a sus mascotas!!!”, explicaron desde la ONG castense.

“Una castración no sólo ayuda a que no tenga perritos la perra, sino que después (esos animales) no anden vagando en las calles, rompiendo basura para comer, generando accidentes, etc”, postearon en las redes sociales .

“Este grupo de voluntarios seguirá, como hace años, luchando por el control poblacional de felinos y caninos”, destacaron.

Comentarios

Comentarios