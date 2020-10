Carlo Acutis será el “Patrono de Internet»: Predijo su muerte, le atribuyen un milagro y será beatificado

El cadáver de Carlo Acutis, un adolescente que murió hace 14 años al que se le adjudica un milagro, fue sacado de su tumba. Cuando abrieron el féretro, descubrieron que sus restos permanecieron en perfecto estado y sin signos visibles de putrefacción ni deterioro. Las imágenes, en esta nota.

El cuerpo de Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido hace 14 años, fue exhumado para su beatificación, luego de que el Papa Francisco reconociera un milagro que se le adjudica. Pero, al momento de abrir su tumba, algo sorprendió a todos: el cadáver se encontraba en perfecto estado, sin signos visibles de putrefacción ni deterioro.

Si bien muchos consideran a este hecho otro milagro divino, la ciencia indica que la incorruptibilidad cadavérica puede haberse dado por la falta de oxígeno donde yacían los restos de Acutis, quien tenía 15 años al momento de su fallecimiento.

El cuerpo está siendo exhibido en la ciudad italiana de Asís. En las imágenes que se difundieron por redes sociales puede comprobarse su perfecto estado de conservación a pesar de que el deceso a causa de una leucemia se produjo en 2006.

«(El cadáver) se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos. Se han hecho trabajos sobre el rostro, y es bonito que por primera vez en la historia se pueda ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas deportivas y campera. Eso es un gran mensaje», señaló el padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rector del Santuario del Despojo, donde se celebró la ceremonia.

Acutis, apodado el “ciberapóstol de la eucaristía” por su interés por la tecnología y el catolicismo cuando estaba vivo, será considerado santo de manera oficial por la Iglesia el próximo 10 de octubre.

📹VIDEO | The body of Carlo Acutis is already on display in Assisi and although Church authorities say it is not incorrupt, its almost intact appearance is beautiful. Carlo died 14 years ago and on October 10 he will be beatified. pic.twitter.com/8fVeNOY7tS

