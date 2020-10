Por primera vez una mujer comentará en televisión los partidos del seleccionado argentino

La periodista Angela Lerena debutará en ese rol este jueves en la TV Pública, cuando el seleccionado argentino enfrente a Ecuador. Pablo Giralt se encargará del relato. La nueva dupla estará acompañada por Sergio Goycochea.

Los partidos por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 de la selección argentina de fútbol tendrá nueva dupla en la TV Pública. Desde este jueves, cuando Argentina enfrente a Ecuador, Pablo Giralt relatará y los comentarios estarán a cargo de Angela Lerena, marcando un hecho histórico: será la primera vez que una mujer se encargue de los comentarios de partidos del seleccionado argentino. La dupla estará acompañada por Sergio Goycochea.

La doble fecha por las Eliminatorias mundialistas marcará el estreno de un nuevo tandem. Después de años en los que que el relato recayó en Sebastián Vignolo y los comentarios en Diego Latorre, finalmente ese lugar será ocupado por Giralt y por Lerena. La inclusión de la periodista viene a completar la política de género que el actual gobierno viene implementado en los distintos medios del Estado nacional. Nunca antes en la TV Pública una mujer había asumido el rol de comentarista de los partidos de la selección.

En esa línea, este año se sumó al noticiero central de la TV Pública Diana Zurco, la primera locutora trans en conducir un informativo de alcance nacional en el país. También Paula Martínez Robles acaba de convertirse en la primera directora mujer en formar parte del staff estable del canal.

Giralt y Lerena no estarán solos en las transmisiones. Estarán acompañados por el ex arquero del seleccionado nacional Sergio Goycochea, que ya forma parte de la pantalla estatal co conduciendo junto a Noe Antonelli Todos estamos conectados, de lunes a viernes a las 16.

