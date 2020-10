Podoroska sigue haciendo historia y ya está en semifinales de Roland Garros

Nadia Podoroska no se cansa de hacer historia. Esta vez desató la segunda Revolución Francesa: derrotó 6-2 y 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina, la número cinco del mundo, y se metió en las semifinales de Roland Garros. Con un nivel soñado en el Philippe Chatrier, el estadio central del Grand Slam parisino, volvió a poner al tenis femenino nacional en lo más alto.

La rosarina, de 23 años, manejó los momentos del partido como si no existiera presión alguna. Jugó liberada y desbordó por ambos lados a una Svitolina que no encontró respuestas ante las variantes ilimitadas de su rival.

Siempre que la Peque ejecutó el revés paralelo concretó un tiro ganador. Siempre que empujó ala ucraniana hacia atrás con un drive profundo halló el momento para traerla a la red con un drop.

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020