Premio Nobel de Literatura para la poeta Louise Gluck por su «inconfundible voz»

La poeta estadounidense Louise Glück fue premiada con el Premio Nobel de Literatura 2020, anunció la Academia Sueca, con sede en Estocolmo.

La autora de varios libros de poesía entre los que se incluye «Averno», «The seven ages» y, «Vita Nova» fue premiada por su «inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal», dijo la institución.

La infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que Glück ha centrado su obra. «Averno» (2006) es su poemario magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso a los infiernos de Perséfone, cautiva de Hades, dios de la Muerte. Otra de sus obras destacadas es su última recopilación, «Noche fiel y virtuosa».

Mujeres premiadas

Dos años después de la polaca Olga Tokarczuk, Louise Glück se convierte en la 16ª mujer galardonada con el premio, en una edición de los Nobel muy femenina. Con tres laureadas en las categorías científicas del Nobel, esta temporada podría batir el récord de mujeres premiadas (cinco en 2009), pues todavía quedan dos galardones por otorgar, el de la Paz, el viernes, y el de Economía, el lunes.

