La revista Time destacó a Ofelia Fernández como una de las líderes de la nueva generación

La revista estadounidense menciona que Fernández es la legisladora más joven de América Latina y la define como «un ícono de la llamada ‘ola verde’ en la Argentina» por su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

La legisladora porteña Ofelia Fernández, del Frente de Todos, fue destacada por la revista Time entre diez líderes de la próxima generación. Time remarca que Fernández es la legisladora más joven de Latinoamérica y que pelea por lograr el acceso al aborto mientras trabaja desde el living de su madre por la pandemia de coronavirus.

Los otros elegidos como parte de los «líderes de la próxima genereación» son la jugadora de Bádminton de la India, Manasi Joshi; la pop star estadounidense Halsey; la boxeadora canadiense Kim Clavel; el diseñador holandés Bas Timmer; la referente trans del Reino Unido, Munroe Bergdorf; el cantante de Nigeria Burna Boy; la científica australiana Emma Camp; la comediante estadounidense Ziwe Fumudoh; y el ingeniero tunecino Mohamed Dhaouafi .

“Fernández fue electa para la legislatura de Buenos Aires en octubre de 2019, con solo 19 años. Ya era un ícono de la llamada ‘ola verde’ en la Argentina: el movimiento por el derecho al aborto que ha arrasado en el país y la región en los últimos años”, escribió la prestigiosa revista estadounidense.

El artículo destaca el discurso de Ofelia en 2018 en el Congreso durante el debate en comisión por el proyecto de aborto legal. “Todo el proceso fue como una clase de cívica a cielo abierto”, graficó Fernández al hablar con Time sobre el rechazo legislativo a la iniciativa. “Pensamos: si este es el nivel de aptitudes, capacitación, experiencia que hay en las cámaras, entonces nadie nos puede decir que no podemos ocupar esos lugares nosotras mismas”, remarca.

Elegida en 2019 como legisladora porteña por el Frente de Todos con apenas 19 años, Ofelia explica: “No quería ser responsable de que los cambios no sucedan. Que pudieran seguir demorando las acciones que los jóvenes reclaman en temas como el medio ambiente y el feminismo”.

La nota resalta que, a raíz de la pandemia de coronavirus, Fernández pasó gran parte del año trabajando desde el living de la casa de su madre, desde donde promovió leyes sobre educación sexual expandida, empleo y vivienda para personas transgénero, y entrenamiento de género para empleados municipales, entre otras.

Thanks to @TIME for recognizing the fight and commitment of young people before it’s too late 🤍 https://t.co/f5wG2Wc6MY

— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) October 9, 2020