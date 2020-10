Ley de Coparticipación: Zanoli anunció cuando se iniciará el debate en la Cámara de Diputados

Los diputados provinciales Alicia Mayoral, Silvina Larreta, Julio González, Oscar Zanoli, Roberto Robledo y Oscar Beilman ayer se reunieron con varios intendentes en la localidad de La Adela, para presentar el proyecto de Ley de Coparticipación y analizar una alternativa que incluya a todos los municipios y comisiones de fomento de La Pampa. Los legisladores además recorrieron obras, industrias y emprendimientos productivos.

El legislador Oscar Zanoli explicó que aún restan recorrer tres regiones. La delegación legislativa ayer estuvo en La Adela y hoy se entrevistarán con el intendente de Gobernador Duval.

«En la semana hemos previsto -para el martes- una reunión con la microrregión 9, el jueves con la microrregión de Santa Rosa, y lo que hemos decidido el conjunto de los diputados del Frejupa es, antes de habilitar el tema de la Ley de Coparticipación, escuchar la voz de todos los intendentes, porque la realidad es totalmente distinta», agregó Zanoli.

El ex intendente de Ingeniero Luiggi explicó que los principales debates se dan por los recursos tributarios y no tributarios. E indicó que con el objetivo de que no salga nadie perjudicado, el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial “nos ha permitido y dado la posibilidad de hacer los cambios necesarios que los intendentes consideren oportunos”.

“Así que calculamos que la próxima semana estará habilitado el plenario de comisiones en la Legislatura, teniendo en cuenta todas las voces», anticipó.

SISTEMA COMPENSATORIO

El presidente del bloque de diputados del Frejupa, Julio González, planteó la diversa realidad que presenta la geografía pampeana y que existen puntos de consensos en el proyecto y otros que van nutriendo de ideas y aportes que serán trasladados para que el proyecto pueda ser enriquecido.

“Hay puntos en la recorrida que tienen consenso, que tienen que ver con la volatilidad de los índices, de atenuarlos en un período de 3 años. Se habló de un sistema de rendición uniforme, para que se puedan elaborar los índices y algunas propuestas que se han trasladado, en caso que el proyecto siga avanzando, es establecer un sistema compensatorio, para que en los primeros años de la ley ningún municipio pueda caer por debajo de cierto porcentaje, justamente para minimizar los efectos negativos que puedan tener los posteriores ejercicios presupuestarios y que aquellos que creciesen en demasía lo hagan con un tope», dijo González.

Comentarios

Comentarios