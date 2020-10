Los Ángeles Lakers aplastó a Miami y se consagró campeón de la NBA

Los Ángeles Lakers logró el título 17 de su historia en la NBA e igualó la marca de Boston Celtics con una aplastante victoria por 106-93 sobre Miami Heat, que sintió el esfuerzo que había hecho en el quinto partido y casi no opuso resistencia. Liderados por LeBron James, elegido como el Jugador Más Valioso, los angelinos definieron el encuentro en el segundo cuarto, cuando sacaron 20 puntos de ventaja (36-16) para terminar la primera mitad con una diferencia aplastante (64-36).

En unos play offs marcados por las cuestiones políticas, con consignas a favor del Black Liver Matter y pedidos de participación en las elecciones presidenciales, en una Burbuja sanitaria en Orlando que funcionó a la perfección, Los Lakers cerraron la temporada con el título que buscaban como tributo al fallecido Kobe Bryant, uno de los máximos ídolos de la franquicia y figura en el último título, hace justo diez años.

En cuanto al juego, el desgaste de los Heat y su líder Jimmy Butler en el duelo anterior fue un precio muy alto, que los Lakers supieron aprovechar: desde el primer minuto buscaron atacar al aro en pocos segundos y ejercieron una presión asfixiante en defensa para lastimar a un equipo herido. De esa manera, los dirigidos por Frank Vogel fueron tomando paulatinas ventajas en el cuarto inicial.

Con las mandadas de LeBron y los puntos de Anthony Davis, Los Angeles sometía a un Miami debilitado en todas las posiciones. Y además, aparecieron otras vías de puntos como Rajon Rondo y Kentavious Caldwell-Pope para que las diferencias se ampliaran más y más.

Pese a que quedaban 24 minutos por jugar, de ambos lados sabían que no había mucho por cambiar. Los Lakers lucían confiados y dominantes, mientras que los de Erick Spoelstra corrían de atrás en defensa y no podían generar ventajas en ataque. Además, no tenían efectividad en tiros que habitualmente anotan. Así el segundo tiempo fue un mero trámite, a la espera de la consagración esperada.

LBJ gets it back from Caruso and double-clutches on the throw down! #NBAFinals

Game 6 on ABC pic.twitter.com/P2nv4Sk8zy

— NBA (@NBA) October 12, 2020