Premio Nobel de Economía para Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas

El Premio Nobel de Economía fue atribuido este lunes a los estadounidenses Paul Milgrom, de 72 años, y Robert Wilson, de 83, dos expertos en subastas cuyo trabajo innovador ha sido utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.

El «premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel» se les otorgó por «mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subasta», dijo el jurado de la Academia Sueca de Ciencias.

«Las subastas están en todas partes y afectan nuestra vida cotidiana. Los galardonados de Ciencias Económicas de este año, Paul Milgrom y Robert Wilson, han mejorado la teoría de las subastas e inventado nuevos formatos de subastas, beneficiando a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo», afirmó en Twitter el sitio web oficial del Premio Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020