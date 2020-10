Ferro de General Pico confirmó que no jugará el Torneo Federal A

La dirigencia de Ferro Carril Oeste de General Pico decidió no jugar el Torneo Federal A de Fútbol que organizará en la última parte del año el Consejo Federal, con el objeto de dirimir los dos ascensos a la Primera Nacional. De esta manera, con la deserción de Ferro, no habrá pampeanos en el certamen.

La participación del Verde era la única posibilidad de tener fútbol oficial en la provincia en el resto del año, dado que ambas ligas (Pampeana y Cultural) ya habían dado por terminado sus torneos y desistido de organizar alguna competencia en 2020. Y también quedó en suspenso para la próxima temporada el Regional Amateur, en el que continuaban con vida Racing Club de Eduardo Castex y Costa Brava de Pico.

Decisión

Tras varias reuniones y deliberaciones que hubo durante los últimos días en las oficinas de Barrio Talleres de General Pico, luego que el Consejo anunciara la disputa del torneo con la cantidad de equipos que quisieran jugarlo, la dirigencia comunicó ayer que no jugará.

La decisión del ente rector del fútbol del interior de incluir a todos los clubes que habían tomado parte de la edición 2020-2021 del Federal A no dejó conforme a Ferro, que al igual que otros clubes proponía la disputa de hexagonales finales para dirimir los ascensos.

A través de un comunicado oficial, ayer a la tarde la dirigencia del Verde hizo conocer su decisión de no participar del certamen. En el mismo argumentaron que «la no participación se debe a: no estar de acuerdo con la forma de disputa; no contar con el apoyo económico necesario; priorizar la salud ante esta pandemia».

El once piquense promediaba una buena participación, cuando a mediados de marzo la pandemia de Covid-19 obligó a suspender todas las actividades. En el medio se quedó sin plantel y sin cuerpo técnico. El 30 de junio vencieron los contratos de los futbolistas y el Verde (al igual que casi todos los equipos) se quedó sin jugadores. Luego, muchos de ellos arreglaron condiciones para sumarse a otros equipos de la categoría. En el medio de esto, el director técnico Mauricio Giganti asumió la conducción de Estudiantes de Caseros.

Jugadores

Participar del certamen suponía salir en busca de jugadores y de cuerpo técnico, y rearmar toda una estructura que la pandemia borró por completo. Sin embargo, y aunque durante todo este tiempo «llovieron» propuestas y nombres por Barrio Talleres, tanto de jugadores como de entrenadores, los dirigentes del fútbol adoptaron la postura más sensata que ameritaba la situación, y decidieron no embarcarse en el armado de un equipo hasta no saber cómo y de qué manera iba a continuar el torneo.

La forma de la continuidad por la que se optó tras una reunión virtual con los representantes de los 30 clubes, no conformó a la dirigencia ferrocarrilera.

Luego de casi una semana de deliberaciones, la respuesta se conoció ayer y fue negativa. Sin el apoyo económico necesario, en medio de una crisis sanitaria y económica, se optó por desistir de jugarlo.

Ante esta decisión, que no tendrá sanción porque el Consejo dio la posibilidad de no jugarlo, Ferro es el único equipo de la Zona Sur que desistió de jugar el Federal A. En cambio, en la Zona Norte las bajas fueron tres: Crucero del Norte de Posadas, Misiones; San Martín de Formosa y Gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El torneo aún no tiene fecha de inicio, pero podría ser entre el 22 o 29 de noviembre, o el 6 de diciembre. La forma de disputa aún no está resuelta. La próxima semana el Consejo Federal se reunirá para avanzar en ese sentido.

Dos ascensos entre 26

Ante la confirmación de las bajas de Ferro de General Pico, Crucero del Norte de Misiones, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y San Martín de Formosa, el Federal A se reanudará con un total de 26 equipos, que buscarán los dos ascensos que hay en juego para la Primera Nacional.

Con este panorama, el Consejo Federal comenzará a trabajar para definir el formato de disputa y la fecha de inicio, que sería a fines de noviembre o principios de diciembre.

La lista de participantes confirmados es la siguiente:

Zona Sur: Camioneros; Cipolletti (Río Negro); Círculo Deportivo Nicanor Otamendi; Deportivo Madryn; Deportivo Maipú (Mendoza); Huracán Las Heras (Mendoza); Juventud Unida Universitario (San Luis); Olimpo de Bahía Blanca; Sansinena de General Cerri; Sol de Mayo de Viedma; Sportivo Desamparados (San Juan); Estudiantes (San Luis); Peñarol de Chimbas (San Juan); Villa Mitre de Bahía Blanca.

Zona Norte: Boca Unidos (Corrientes); Central Norte (Salta); Chaco For Ever; Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos); Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Douglas Haig de Pergamino; Güemes de Santiago Del Estero; Juventud Unida de Gualeguaychú; Sarmiento de Resistencia (Chaco); Sportivo Las Parejas (Santa Fe); Belgrano de San Francisco (Córdoba); Unión de Sunchales (Santa Fe).

Comentarios

Comentarios