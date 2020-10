Se sorteó la Liga Profesional de Fútbol: Boca debuta ante Lanús y River jugará con Banfield

El vigente campeón Boca integrará el Grupo 4 junto a Lanús, Talleres y Newell’s, mientras que River ocupará el Grupo 3 junto a Banfield, Godoy Cruz y Central, de acuerdo a lo que determinó el sorteo de la Liga Profesional de Fútbol desarrollado este viernes en el predio de la AFA en la localidad de Ezeiza.

En un sorteo con muchos condicionantes, la fortuna determinó que el Grupo 1 lo integren Racing, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión, mientras que en el 2 cayeron Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Colón. En tanto, San Lorenzo quedó en el Grupo 5 junto a Argentinos, Aldosivi y Estudiantes, en tanto que en el 6 quedaron Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia. En principio, las bolillas habían determinado que Huracán integrara la zona de San Lorenzo, pero los organizadores explicaron que no podían cruzarse por una supuesta «superposición de partidos» en la zona, por lo que el conjunto de Parque Patricios fue trasladado a la zona de Vélez.

Así quedaron las zonas de clasificación

Grupo 1: Racing – Arsenal – Atlético Tucumán – Unión.

Grupo 2: Independiente – Defensa y Justicia – Central Córdoba – Colón.

Grupo 3: River – Banfield – Godoy Cruz – Central.

Grupo 4: Boca – Lanús – Talleres – Newell’s.

Grupo 5: San Lorenzo – Argentinos – Aldosivi – Estudiantes.

Grupo 6: Vélez – Huracán – Patronato – Gimnasia.

Así se juega la primera fecha

Una hora después del sorteo, la LPF dio a conocer el orden de los partidos de la primera jornada, que determinó que Boca visite a Lanús, a la vez que River reciba como local a Banfield.

En la jornada inicial, por el Grupo 1 jugarán Racing-Atlético Tucumán y Unión-Arsenal.

En el Grupo 2, los partidos son Defensa y Justicia-Colón y Central Córdoba-Independiente.

Por el 3 jugarán River-Banfield y Central-Godoy Cruz.

En la zona 4 se medirán Lanús-Boca y Talleres-Newell’s.

En el Grupo 5 chocarán Aldosivi-Estudiantes y Argentinos-San Lorenzo.

Y en la zona 6, los encuentros previstos son Vélez-Huracán y Gimnasia-Patronato.

Así fue el sorteo

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia dio por iniciado el acto pasadas las 14:25, con un mensaje de mucho agradecimiento. «Es un día muy especial para el fútbol argentino, de que tengamos esta oportunidad de estar en este hermoso predio. Hemos trabajado muchísimo para que en este momento podamos sortear la Liga Profesional de Fútbol», expresó el dirigente, que felicitó a todos los estamentos del fútbol y a las autoridades nacionales por haber logrado el regreso a la actividad.

¡Fixture confirmado! Mirá todas las fechas de la próxima #CopaLigaProfesional acá 👉 https://t.co/PQT11BNuGq pic.twitter.com/2iDrgH9p0E — Liga Profesional de Fútbol | En casa 🏠 (@LigaAFA) October 16, 2020

«Lo primero que tengo que decir es gracias a todos», dijo por su parte Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, para anunciar la previa del sorteo. «Estabilizamos los protocolos para hacer un fútbol seguro. Tuvimos un montón de presiones, pero pudimos hacer un trabajo bárbaro e increíble. Estoy orgulloso de todos los clubes y sus dirigentes, porque se ve un fútbol argentino unido, con discrepancias como debe ser, pero todos unidos», remarcó Tinelli antes del sorteo.

«Las pruebas que hicimos hasta ahora nos dejaron muy conformes, pero no hay que olvidarse que todavía no ganamos nada, que estamos atravesando la tormenta», dijo por su parte Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, que trasladó el agradecimiento a los dirigentes del fútbol argentino del presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber comprendido la situación sanitaria y no haber presionado para un regreso anticipado de la actividad.

El evento comenzó pasadas las 14:20 en el predio «Julio Humberto Grondona» en Ezeiza y contó con la presencia de los capitanes y el presidente de cada club del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que los que se encuentren en el Interior lo están haciendo de manera virtual vía Zoom.

¡Vuelve el fútbol argentino! Los dirigentes de la #LigaProfesional de Fútbol de la @afa ya están en Ezeiza aguardando por el sorteo de las 6 zonas de la #CopaLigaProfesional 🏆 que podrás ver en vivo a partir de las 14 por nuestras redes 🙌#EstoEsPasión, vivila con nosotros ⚽ pic.twitter.com/PKuibWMEQO — Liga Profesional de Fútbol | En casa 🏠 (@LigaAFA) October 16, 2020

Con un torneo previsto en seis grupos de cuatro equipos cada una y sin clásicos, la cuestión se dirimirá en el desarrollo de las zonas Campeonato y Competencia: la primera dará dos finalistas que determinarán al campeón del torneo y al clasificado de la Copa Libertadores 2021, y el perdedor de ese cruce jugará ante el vencedor de la final de la segunda zona por un cupo para la Copa Sudamericana 2022.

Comentarios

Comentarios