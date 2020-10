Principales frases del discurso de Alberto Fernández: “Tiene razón Sergio Ziliotto: Dios debe ser peronista”

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de la Lealtad en la sede de la CGT. Fue el único orador y destacó que «el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo», como así también que la movilización del pueblo el 17 de octubre de 1945 cambió la historia «para siempre». «Acá no hay odios ni rencores, acá hay ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre», afirmó también y llamó a dejar de lado los rencores. «Hoy me decía Sergio Ziliotto, el gobernador de La Pampa, `Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernador la Argentina en este momento´», destacó.

-«Un 17 de octubre la historia cambió para siempre. Este fue el día en el que el pueblo entendió que alguien se preocupaba por ellos.»

-«El trabajo se dignificó, surgieron los sindicatos, los derechos gremiales. Surgió el aguinaldo, surgieron las vacaciones. Y las playas argentinas empezaron a poblarse de trabajadores y trabajadoras»

-«Alguien dice que el odio no es otra cosa que desearle el mal a otro y hubo una parte de la sociedad argentina que deseó el mal a los que reclamaban un lugar en la sociedad».

-«Una y mil veces hicieron lo necesario para que el peronismo desaparezca de esta tierra. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a las entrañas de ese pueblo y le habíamos dado lo que reclamaba».

-«Los diarios de la época dijeron lo mismo que ahora: hablaron de un aluvión zoológico, de una órbita de desorientados. No era más que el pueblo que reclamaba su lugar en la sociedad».

-«Pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo».

-«Perón y Evita fueron leales cuando le dieron a su pueblo los derechos que necesitaban para vivir».

-«Néstor vino años después y su lealtad le permitió a muchos volver a recuperarse de una crisis tan tremenda como la del 2001».

-«Después vino Cristina y otorgó derechos a las minorías como nunca nadie había otorgado en la democracia. Así nació la AUH, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna».

-«Noto cierta similitud en el comienzo de todos. A nosotros también nos toca hacernos cargo en el medio de la tragedia que significa la pandemia».

-«Todos los gobernadores que estamos acá somos los gobernantes de la pandemia».

-«Nos toca sobrepasar el momento más difícil que el mundo ha experimentado, que derrumbó las economías de todo el mundo. Y que en una Argentina en crisis, como era la Argentina de diciembre del 2019, esa pandemia la condenó infinitamente más».

-«En estos meses nuestra mayor preocupación fue que nadie padezca más de lo que la pandemia ha hecho padecer. Y como somos peronistas hicimos lo que siempre hacemos, pararnos al lado de los más necesitados».

-«Como dice el Papa Francisco, `primero los últimos». Si uno abandona en la pobreza a esos últimos, la sociedad nunca va a ser valiosa; va a ser injusta y desigual».

-«Con el esfuerzo de todos estamos recuperando poco a poco la economía y el ánimo social».

-«Los primeros a los que vamos a socorrer son a los que hoy están en peor situación. Y vamos a hacerlo con el acuerdo de todos. Vamos a hacerlo unidos».

-«El mundo nos exige estar unidos porque la crisis mundial no ha terminado. Pese a los que dicen que el virus no existe y que la situación no es tan crítica, deténganse frente a lo que está pasando hoy en Europa y dénse cuenta de lo lejos que estamos de resolver el problema».

-«A esta Argentina derrumbada, la vamos a poner de pie nosotros. A esta Argentina enfermada, la vamos curar nosotros. Y lo vamos a hacer como siempre lo hizo el peronismo, sin odio».

-«Las víctimas del odio fuimos nosotros. En nombre de la libertad nos echaron del gobierno, en nombre de la democracia nos fuisilaron e hicieron desaparecer compañeros».

-«Vamos a terminar con la Argentina del odio. Vamos a construir otro país entre todos y todas. Los que piensan como nosotros y los que tienen diferencias. Vamos a construir una sociedad en la diversidad».

-«Si la pandemia no se nos fue de la manos es porque cada gobernador que está allí y este presidente nos pusimos al frente para garantizar el sistema de salud que otros destruyeron».

-«Decían que este es el acto del `antibanderazo´. Sepan todos que nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores, acá hay ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre».

