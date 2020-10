Coronavirus en Castex: Preocupa la falta de datos sobre los nexos de los ocho contagios

Los ocho casos de Covid 19 en Eduardo Castex tienen dos orígenes: hay siete casos relacionados con los comerciantes extranjeros que no realizaban la Trazabilidad Social y el restante es un joven que tiene un taller. El “caso cero” en Eduardo Castex corresponde a los comerciantes bolivianos, pero no hay certezas de la procedencia del virus. Y tampoco se conoce el nexo epidemiológico del mecánico. “Esto es realmente un problema. Apelamos a la sinceridad de los pacientes, porque no determinar los nexos epidemiológicos no permite avanzar con aislamientos y bloquear la propagación del virus”, explicaron. Y alertaron: “esto puede derivar –tranquilamente- en un brote como ya ocurrió en otras localidades”.

En el ministerio de Salud de La Pampa ayer analizaban hacer una jornada del programa “Búsqueda Activa de Covid 19” en Eduardo Castex, pero aún no se determinó porque no hay información orientativa para saber en qué sectores intervenir. “No tenemos un barrio identificado, no tenemos sospechas de la procedencia en ninguno de las dos líneas de contagio y sería buscar una aguja en un pajal”, explicaron.

“NOS OCULTAN INFORMACIÓN”

«En los ocho contagios hay dos líneas de investigación. La certeza que tenemos es que en ambos casos nos ocultaron información. No podemos saber fehacientemente con quienes estuvieron, si viajaron a otra localidad o recibieron personas de otros sitios en sus comercios. Esto dificulta el trabajo para tratar de cortar los vínculos para frenar la propagación de los contagios», confesaron los interlocutores consultados por este diario digital.

«Necesitamos honestidad de los pacientes, porque si no será muy dificultoso poder controlar la situación epidemiológica de esta comunidad», transmitieron con cierta resignación los consultados.

-¿Esto puede complicar la situación sanitaria de Eduardo Castex?

-Sí. Esto puede desencadenar en un brote, porque no se puede bloquear la circulación del virus. Y si a eso le sumamos que tuvimos un fin de semana con fiestas clandestinas, con 50 personas infraccionadas y otros circulando por todos lados a cualquier hora, todo influye negativamente. Si no se toma conciencia, por más trabajo y esfuerzo que se realice, no frenaremos la propagación del Covid 19.

