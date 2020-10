El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de La Pampa

Las referentes del Programa Provincial de Cáncer de Mamas, Carolina Fiorucci y Carolina Vitoloni, encabezaron una conferencia de prensa para sensibilizar sobre esta patología, en el marco del Día Mundial de Prevención de cáncer de mamas.

La médica ginecóloga Carolina Fiorucci se refirió a esta enfermedad como la más frecuente entre las mujeres tanto a nivel mundial como en La Pampa. “Se puede presentar a cualquier edad, pero particularmente se presenta en la mujer a partir de los 45 años de manera más frecuente. Hay mujeres con factores de riesgo, que pueden ser familiares o personales para tener la enfermedad”, indicó.

En relación a la prevención primaria, Fiorucci destacó que “es importante una buena alimentación, factores externos como pueden ser hormonales o tabaquismo, y por otro lado, realizarse los controles”. “Éstos se deben realizar todos los años, el médico clínico o ginecólogo le va a realizar los exámenes correspondientes y de ser necesario los estudios de mamografía o ecografía. Lo que sí es claro, y desde el Programa así lo transmitimos, es que a partir de los 50 años toda mujer debe realizarse una mamografía una vez cada dos años y con eso vamos a obtener una disminución en mortalidad por cáncer de mama”, indicó.

BÚSQUEDA ACTIVA DE MUJERES

Fiorucci, destacó que desde el Programa Provincial de Cáncer Mamas, se realiza en toda la Provincia la búsqueda activa de mujeres. “Invitamos a todas las mujeres mayores de 50 años a realizarse la mamografía, se les explica “por qué” del estudio. Contamos con el mamógrafo móvil y a través de la atención con turnos”, dijo

“Esos estudios son informados desde Santa Rosa y son citadas las mujeres que necesiten una continuidad en los exámenes. Desde hace un tiempo buscamos realizar estudios complementarios que necesiten las pacientes, en la localidad de origen donde vive o en alguna localidad cercana”, explicó.

“De ser necesario una biopsia, esa paciente debe venir a Santa Rosa para confirmar algún diagnóstico. Los tumores con estadios tempranos tienen posibilidad del 90% de curarse”, manifestó.

PESQUISAJE

La doctora especialista en diagnóstico por imágenes y acreditada en imagineología mamaria y trabajadora del Hospital Comunitario Evita, Carolina Vitoloni, se refirió al estudio más común en esta patología. “En el pesquisaje del cáncer de mama para detectarlo en estadios tempranos, se utiliza el gold standar. Los tratamientos oportunos y la detección precoz es lo más importante para reducir la morbi y mortalidad por esta patología, entre mujeres de 50 a 70 años. Este grupo de pacientes son los que más se benefician con la mamografía, por las características radiológicas de sus mamas, no así las pacientes menores de 40 años”, detalló.

“Es importante recalcar por la ansiedad en los controles de mujeres de 40 años, la mamografía no beneficia en forma científicamente comprobada de la misma manera que a pacientes mayores de 50 años”, indicó.

BÚSQUEDA PREMATURA

Vitoloni indicó que muchas mujeres que se suponen sanas, porque “no tienen ningún sintoma, no hay tumor palpable, no hay secreción por el pezón, ni ninguna alteración que pueda sospechar un cáncer de mama, se le realiza el estudio en búsqueda de lesiones pequeñas que no tienen representación clínica para realizar la detección histológica y posterior tratamiento oportuno”.

Vitoloni destacó que en La Pampa contamos con 4 mamógrafos fijos, dos en Santa Rosa (Hospitales Lucio Molas y Evita), uno en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico, y otro en el Hospital Pistarini de Victorica.

“La gente de la zona puede concurrir todo el año de lunes a viernes de 8 a 20. Si bien en el mes de octubre hacemos más hincapié en recordarle a las mujeres la importancia de realizarse el control mamográfico, lo hacemos durante todo el año en todos los hospitales de la Provincia. En las localidades donde no contamos con el mamógrafo fijo, reciben la visita de un móvil mamográfico que está pensando con una estrategia de viajes para cubrir el resto de las localidades que no están cubiertas por el mamógrafo fijo”, concluyó.

