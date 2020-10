Murió por coronavirus influencer de 33 años que negaba la pandemia de Covid 19

El influencer ucraniano Dimitri Stuzhuk falleció por coronavirus a los 33 años. En sus posteos se dedicaba a negar la existencia de la pandemia hasta que se contagió durante un viaje en Turquía.

«Tengo coronavirus. Quiero compartir cómo me puse malo y advertir a todos: yo también pensé que no había Covid, hasta que enfermé. ¡La covid-19 no es efímera!», escribió Stuzhuk en su último mensaje en Instagram, publicado dos días antes de perder la vida.

Stuzhuk se contagió durante un viaje a Turquía. Primero comenzó con complicaciones para respirar y sentía una inflamación en el cuello. Luego comenzó a tener tos y dolores estomacales, pero sin fiebre.

Cuando retornó a Ucrania se realizó el test y se enteró que se había contagiado coronavirus: : «Al regresar del Turquía, inmediatamente fui a pasar diferentes pruebas y decidí hacerme una prueba del Covid-19. Di positivo».

Luego, utilizó su cuenta de Instagram, tenía más de un millón de seguidores, para hacer visible el drama que se vivía en el hospital por la pandemia: «Está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo. ¡No hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos! Nadie me advirtió de esto».

La exmujer de Dimitri, Sofía Stuzhuk, le había advertido que debía cuidarse más y que la pandemia no era un invento: «Dima ya no está con nosotros. Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viva. Sólo quedan recuerdos cálidos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa. Qué amargo es para mí que no me escucharas sobre la salud. Pero siempre respetamos las elecciones del otro. Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho. Gracias por todo».

Comentarios

