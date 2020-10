Bomberos le salvaron la vida a una niña en Embajador Martini

La bombera Yanina Albornoz y el bombero Juan Ibarra le salvaron la vida –el miércoles por la noche- a una nena de 3 años que se había atragantado con una moneda en Embajador Martini.

Araceli Ortiz, mamá de la pequeña, relató a la prensa que una de sus hijas se metió una moneda de 2 pesos en la boca y se atragantó. Araceli tomó de inmediato a su hija en brazos y en la calle se encontró con Yanina, del Cuartel de Embajador Martini, y a Juan, del Cuartel de Intendente Alvear, quienes le hicieron expulsar el objeto y reanimaron a la pequeña, dio a conocer la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios.

“No me pregunten por qué, pensé ‘necesito un bombero’, abrí la puerta y no había nadie en la calle –relató Araceli a FM Argentina-. Estábamos en manga corta las dos, porque estábamos con el ambiente de la cocina, afuera hacía frío y estaba lluvioso. Justo en ese momento estacionó un auto al frente de mi casa y reconocí a Yanina Albornoz, que la acompañaba un chico (Juan Ibarra), que me la tomaron para comenzar a hacer el trabajo de reanimación, hasta que la nena expulsó la moneda. Fueron momentos de angustia y desesperación”.

Araceli agregó: “Supieron manejar la situación con determinación y capacidad. Después que pasó todo también me atendieron a mí, por lo que estoy muy agradecida. Puedo decir que le salvaron la vida a mi hija”.

