En Castex, flexibilizarán los aislamientos preventivos y realizarán una Búsqueda Activa telefónica

El director del Hospital Pablo F,Lacoste, Gustavo López, anticipó anoche que se modificará el sistema de aislamiento de personas en Eduardo Castex. Actualmente se estaban aislando los convivientes del contacto de contacto. La conferencia de prensa se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM), con la presencia de la intendenta Mónica Curutchet; el secretario de Gobierno local, Luis Ordoñez; y la jueza de Paz, Florencia Zumel.

«Los conviviente del contacto del contacto no serán aislados, pero deberá tener estricta necesidad de cumplir condiciones de aislamiento dentro de su domicilio en una habitación distinta al resto de los integrantes de la familia, uso de barbijo incluso dentro de su domicilio, comer por separado y no compartir utensilios con el resto de sus familiares», explicó.

-¿Se pudo determinar el nexo epidemiológico de los primeros contagios?

-No. No es fácil armar los mapas de personas aisladas porque nos mienten en la información que nos brindan. Hasta el momento seguimos en la búsqueda de los nexos epidemiológicos. Tenemos algunas hipótesis de posibilidades de donde surgieron los contagios, pero no podemos crear falsas expectativas e incluso podríamos vulnerar la privacidad de las personas.

-¿Se cortó el brote de coronavirus en Castex?

-No. No se cortó el brote de coronavirus. Esto recién empieza y deseamos tener la menor cantidad de infectados.

BÚSQUEDA ACTIVA TELEFÓNICA

«Estamos un poco más tranquilos porque tenemos mejores noticias. Los dos primeros contagios hoy recibieron el alta médica, hubo 15 hisopados negativos y tenemos 493 personas aisladas», destacó anoche el director del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, Gustavo López.

López destacó que esta fue la segunda jornada sin casos positivos de Covid-19, después de tres días consecutivos donde se diagnosticaron once contagios de coronavirus. «De los 11 contagios, hoy ya tenemos dos pacientes recuperados que recuperaron el alta médica y regresaron a esta localidad», destacó el funcionario sanitario.

En las últimas 24 horas se realizaron 26 hisopados en el hospital castense. Y ayer desde la cartera sanitaria provincial transmitieron que arrojaron resultados negativos los 15 testeos que se realizaron en las jornadas previas.

-López, estaba programada hacer una jornada de Búsqueda Activa. ¿Está definido cuando se realizará?

-Estamos tratando de organizar y coordinar una modalidad de Búsqueda Activa de Covid-19. Para realizar una jornada del programa como vemos que se hace en otras localidades, tenemos que referenciar un barrio de Eduardo Castex donde haya varios casos positivos, pero acá actualmente no tenemos esos datos. La llegada de personas a las que hacemos seguimiento, nos permite que se haga una búsqueda telefónica y en base a las respuestas concurrir a hisopar a las personas que tienen alguna sintomolatogía.

