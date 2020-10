El presidente de la Cosegu denunciado por acoso sexual a dos menores de edad

El presidente de la cooperativa de servicios públicos de Guatraché, Dante Maino, fue denunciado primero y expuesto luego en sede policial y a través de las redes sociales por presunto acoso sexual a dos menores de edad.

Anoche, el consejo de administración de la entidad esperaba que el dirigente formalizara la renuncia al cargo que anunció mediante una comunicación del whatsapp en el grupo que componen los miembros de la conducción, publicó el diario La Arena.

El tema se conoció a última hora del miércoles, cuando la madre de una menor de 16 años publicó en Facebook que había concurrido a sede policial para realizar una exposición luego de que el dirigente le enviara a la joven un mensaje a través de Instagram, en horas de la madrugada.

Más tarde, y también a través de la madre de otra menor supuestamente acosada, se supo que en el arranque de la pandemia su hija fue víctima mientras realizaba tareas en el puesto de control de ingreso y egreso a la localidad de General Campos, donde residen.

Anoche, en la Cosegu se esperaba que su actual presidente se presentara a formalizar su renuncia. Lo anunció a sus pares por vía de un mensaje, y luego salió del grupo.

La noticia causó revuelo, tanto en Guatraché como en General Campos, donde reside el dirigente y es junto a Santa Teresa localidad interconectada. Fuentes de la entidad dijeron que una vez que tuvieran en su mano la dimisión se iban a pronunciar en forma pública.

TESTIMONIOS

Ayer, familiares de ambas menores, presuntas víctimas, hablaron con La Arena. La hermana de una de ellas, una menor de 16 dijo que «lo que pasó es que este señor ya es conocido el en pueblo por sus actitudes desagradables. Hace tres días, a las 2 de la mañana, mi hermana que tiene 16 recibió un mensaje de este tipo y yo le dije bloquealo, porque le escribió por Instagram. Sacale una captura de pantalla y hacemos la denuncia», manifestó en principio.

Enseguida dijo que a la mañana fueron a la Policía y el mensaje decía «Hola, como estas», como no decía nada fuera de lugar, más allá que él tiene unos 60 años y mi hermana 16, obviamente es algo desubicado, pero no se puede tomar como un delito nos dijo la Policía, por eso hicieron una exposición, pedimos que lo citen para que diga con qué fin le escribe a una chica de 16 años a las 2 de la mañana».

La mujer relató que después la llamaron para tomar vista de lo declarado por el hombre. Según la mujer, esgrimió que «mi hermana lo empezó a seguir a él y que creyó que quería tener una amistad, que por eso le escribió, que cada vez que se cruzaban en la calle tenían una conversación, porque se llevaban bien, que eran amigos, cosa que no es así, porque es lo más desagradable que hay», acotó.

DENUNCIA

También hizo referencia a una situación anterior, donde sí hubo una denuncia por la cual debió ir al tribunal de General Acha. «Lo anterior ya fue una denuncia, sabemos que fue a General Acha al tribunal, pero todo quedó ahí, el tipo anda como si nada en el pueblo. Del tribunal nunca dijeron nada», agregó.

Más adelante especificó que el hombre ocupa un cargo importante en el Consejo de administración de la Cooperativa de Servicios de Guatraché, «el vicepresidente se comunicó con la madre de la otra chica diciendo que iban a presentar una denuncia, dijeron que iban a actuar y nunca hicieron nada tampoco. Cuando lo llamaron dijo que eran todas mentiras, la denuncia está hecha, las pruebas están, los testigos están, de parte de la Cooperativa tampoco hicieron nada», cerró.

A su turno, la madre de la menor que realizó la denuncia tiempo atrás relató que todo sucedió en el puesto de control que se hacía por la pandemia, en el acceso al pueblo. «Fue como a las 21 horas, mi hija estaba en su turno, él llegó con dos personas más. Mi hija toma los datos, le toma la fiebre al conductor y le dio algo así como 36,1, entonces él, que iba de acompañante, le dice «a mí me va a dar más porque cuando te miro me caliento». No le respondió y cuando le midió la fiebre a él le dio un poco más, ahí manifestó «Te dije, viste».

TODO CONTINUÓ

Cuando «la nena gira para anotar en la planilla, el saca la mano y le tira el manotazo a la cola, no la alcanza a tocar. La nena se descompuso en la casilla, no dijo nada, a la hora la llamé para ver como andaba y me contó lo que le pasó. Ahí nomás fuimos a la Policía e hicimos la denuncia», especificó.

Finalmente la madre explicó que «a él lo citaron, fue a General Acha, cuando volvió le tocó encontrarse otra vez en el puesto, cuando mi hija le va a tomar la fiebre le dice ‘chiquita vos te equivocaste, no fue para tanto’. Ahora lo de estos días fue la gota ya rebalsó el vaso. ¿Hasta cuando?», se preguntó.

Comentarios

