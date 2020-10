Costa Brava de General Pico sumará dos canchas más a su predio

El Club Atlético Costa Brava de General Pico anunció ayer la inminente inauguración de dos nuevas canchas de fútbol con medidas reglamentarias, que se sumarán a las dos que ya funcionan en el predio, al que destacaron como un lugar «modelo» y «al mismo nivel de cualquier club del Nacional B». Y al mismo tiempo agradecieron a la empresa Forestal Pico y a sus propietarios, identificados históricamente con el club, por la colaboración para el desarrollo de las instalaciones.

Matías Petrolla, integrante de la Comisión Directiva del club, explicó que este crecimiento surgió a partir de un préstamo de terrenos que Costa Brava le hizo a Forestal Pico, a cambio de algunas obras que la empresa comenzó a desarrollar hace un tiempo y hoy están casi terminadas, publicó el diario La Arena.

«Somos conscientes que las obras son carísimas; el club no las podría hacer y no se equiparan con el préstamo del terreno. Si no las hacen ellos jamás las hubiéramos tenido», dijo Petrolla en referencia a la mano aportada por la empresa piquense.

Según detalló el club en sus redes, la primera de las obras que concretó la firma fue el cercado del predio. Luego se construyeron dos canchas de fútbol oficiales que están en funcionamiento y ahora se suman dos canchas oficiales más, que están ejecutadas en un 90% y próximas a inaugurarse.

«Las canchas se usan un poco para todo», explicó el dirigente, y detalló que «las emplean para que entrene la primera, inferiores, infantiles, liga de veteranos y cuando se pudieron alquilar, se alquilaron».

Costa Brava recibe aproximadamente 200 chicos de distintas categorías de fútbol, pero el predio también sirve para que hagan pretemporada los equipos de handball, voleibol, cestoball y patín artístico.

Y remarcaron que las nuevas canchas posibilitan crecer desde lo económico pero también desde el rol social que la institución cumple. «Nosotros necesitamos de este tipo de empresas, más sabiendo que Tito y Sergio (Pechín) no solo son del barrio, sino que son del club. Sin el apoyo de ellos y de muchos otros socios y colaboradores, el club no alcanzaría a tener una infraestructura así», explicó Petrolla.

Para todos

En el mismo sentido, el dirigente destacó la importancia de «la integración con el sector privado» que con estas acciones permite al club continuar «desarrollando actividades deportivas de distintas disciplinas y contención social de quienes se acercan a la institución».

«Costa Brava no le cierra las puertas a nadie. Acá viene el que puede pagar una cuota, y al que no lo becamos o le buscamos la vuelta, pero nadie queda afuera», coincidieron Petrolla y Julio Pechín, uno de los propietarios de Forestal Pico.

«Nacimos en Costa y le debemos mucho», aseguran los hermanos Pechín, y coinciden en que cuando fueron chicos «hubo gente grande que hizo mucho» para que ellos disfrutaran del club. «Hoy nos toca devolver un poco de lo que recibimos», expresaron.

Mascota

Por otra parte, Tito Pechín recordó que en el año 1971, cuando Costa Brava salió campeón en cancha de Independiente, él era una de las «mascotas» del equipo. «En la foto del campeón había dos o tres mascotas y una de ellas era yo. Nunca fui bueno con la pelota, pero siempre fui fanático de Costa», señaló.

«Para nosotros es un orgullo poder trabajar para nuestro club, más ahora que hay una camada de chicos jóvenes en la comisión que tienen mucho empuje y compromiso», afirmó. «Nosotros tenemos un recurso humano que es para sacarse el sombrero. Yo disfruté a Costa de pibe gracias a los viejos que lo hicieron y hoy, que yo soy viejo, quiero darle algo a los pibes que vienen atrás. Es el compromiso social que uno tiene», agregó.

Pechín coincidió con que «un chico en el club es un chico menos en la calle», y aseguró que es «muy raro que un pibe que viene a jugar a la pelota todo el día ande por el mal camino o se meta en la droga. Poder colaborar para que eso pase no tiene precio».

Finalmente, no ocultó el orgullo «por cómo crece Costa Brava» día a día. «Paso, miro el predio y lo veo lindo como hace mucho tiempo no lo veía. Si querés ver un crecimiento como el que el club tiene desde 3 o 4 años atrás, tenés que remontarte a los ’90, cuando fue presidente el Ruso (Carlos) Beltramino. Costa nunca había crecido como ahora y eso lo puede ver cualquiera que pase por el club y observe el movimiento de chicos y grandes que disfrutan de las instalaciones», cerró.

