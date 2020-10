En La Pampa, convocan a pacientes recuperados de Covid 19 para la donación de plasma

El Ministerio de Salud de La Pampa trabaja en una campaña para acercar a los recuperados de Covid -19, para que puedan donar plasma para los pacientes que lo necesiten. La Pampa cuenta con más de 50 personas transfundidas.

El objetivo de la indicación del plasma es recuperar más rápido al paciente o ayudarlos en su inmunidad, según contó Ana Paula Portalez, quien se encuentra a cargo del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa.

“Todos los pacientes que están internados, que estén padeciendo la enfermedad aguda por Covid, que tengan un estado clínico que determinó que se interne y que sea moderado, estarían aptos para recibir plasma”, explicó.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR?

El donante tiene que haber pasado 28 días desde su PCR positiva, o por lo menos 14 días del último día del alta de su contacto estrecho si no fue hisopado y no tiene positivo.

“Todo aquel que tuvo Covid y quiere donar, que nos llame al celular 2954(15)549910. Necesitamos que la persona que se recuperó de haber padecido la infección por Covid y que haya generado anticuerpos, pueda donar ese plasma con anticuerpos para dárselo después al paciente internado que lo pueda llegar a recibir”, agregó.

COMUNICACIÓN CON RECUPERADOS

Portalez comentó que desde su área realizan la tarea de llamar a los pacientes recuperados. “Pero hoy que son tantos nos facilitaría que las personas interesadas se comuniquen con nosotros».

Además, destacó que ha sido muy buena la respuesta de los pacientes recuperados para realizar la donación de plasma. “Realmente la gente quiere ayudar, quiere venir y quiere donar, pero no todos pueden porque algunas personas no han desarrollado el nivel óptimo de anticuerpos para que tenga y sea el producto que uno busca. A lo mejor hizo poca respuesta de anticuerpos, porque tiene poco nivel, y no tiene que ver con los síntomas. Ha sucedido de que la persona ha tenido todos los síntomas y no ha generado el nivel de anticuerpos para que nosotros hagamos el procedimiento de extracción de plasma”, detalló.

EN SANTA ROSA

Por su parte, Portalez explicó que el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, es el único Centro donde se realiza la extracción de plasma y que le abastece al Hospital Gobernador Centeno de General Pico. “Los pacientes internados en Pico tienen la misma posibilidad que los de Santa Rosa, en el mismo momento que me piden, sale la ambulancia para allá”, remarcó.

Por último, se refirió nuevamente al pedido de que el paciente que tuvo Covid -19 se comunique al número de celular 2954(15)549910.

“Estamos tratando de que nos llamen, el que quiere y que ya sabe que tuvo Covid porque tuvo una PCR positiva y ya pasaron 28 días desde su PCR positiva, es apto para potencial donante. Entonces, se comunican con nosotros al teléfono y seguimos con el interrogatorio”, concluyó.

