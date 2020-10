Escuchá la “versión canción” de la Marcha de Racing Club que realizó un músico de Eduardo Castex

El profesor y músico Martín Robles realizó una nueva versión de la marcha de Racing Club de Eduardo Castex. A dos guitarras, grabó la marcha compuesta por Luis Florencio Guevara (letra) y Raúl Díaz del Campo (música), que se escucha –con entusiasmo- en las fiestas de celebración del aniversario institucional.

“Me gusta componer, hacer canciones y todo lo que hago me gusta que tenga mi impronta. Hace poco terminé de armar un estudio de grabación que me tiene muy feliz. Y cuando empezó la pandemia como estábamos encerrados, se venía la fecha de aniversario del club y se había difundido que cada hincha ponía el himno de su club a las 20 horas”, recordó Martín Robles.

“Lo grabe porque soy hincha de Racing Club, pero me surgió un desafío artístico musical, porque quería convertir en canción la marcha del club, y me mis amigos me decían que estaba re loco, porque tiene formato de marcha casi militar”, relató el entrevistado.

“Mi idea era que fuera canción, pero que no perdiera el hilo conductor de la melodía del himno y tenía que cambiar todos los instrumentos que suenan en una banda militar”, explicó.

“Después que la grabe me auto emocioné con la obra que había hecho. Y ahí dije, ya está. Resolví dejarla así, la remasterice, la edite, la mezcle y anoche tome la decisión de cerrar el trabajo. Anoche lo compartí con algunos amigos, y en las redes sociales se difundió rápidamente entre los hinchas de Racing Club”, dijo Martín Robles. “Me sorprendió la repercusión que tuvo, y me llamó mucha gente para felicitarme y decirme que les gustó, así que estoy muy contento”, concluyó Robles. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios