Los ganadores del concurso «El Futuro es hoy»: Castenses tuvieron destacadas actuaciones

La secretaria de Cultura de La Pampa anunció los trabajos premiados en los Juegos Culturales «El futuro es hoy» – Edición 2020. El jurado se expidió recientemente, y con las obras premiadas se programa una exposición colectiva e itinerante en espacios oficiales y también circulará por localidades pampeanas.

Entre todos los participantes se realizarán sorteos de tablets, celulares, tutoriales, becas de capacitación en la disciplina que se presentaron y se dejará pendiente –para después de la pandemia- la gestión de viajes para conocer sitios de patrimonio y/o turísticos de La Pampa y también el balneario Pehuen Co.

CASTENSES PREMIADOS

Los participantes castenses tuvieron destacadas actuaciones. Gina Tommaso clasificó primera en Pintura Sub 15, Guadalupe Antonella Prancetti Giménez fue primera en Pintura Sub 18, Lorenzo Villalva Seia clasificó tercero en Fotografía Sub 15, Luciana Abigail Cantero Grecco triunfó en Fotografía Sub 18 y Benjamín Gebruers clasificó segundo en Música Sub 15

LOS PREMIADOS

CUENTO SUB 15

1°- Victoria Abril Contreras Betbeder – 25 de mayo

2°- Abigail Florencia Melian Godoy – Trenel

3° – Antonella Jazmin Catalino – Santa Rosa

CUENTO SUB 18

1°Agustin Raiteri Dittler – Guatraché

2° Maite Olazabal García – Macachín

ADULTOS MAYORES

1°- Vilma Clara Gallo – Miguel Cané

2°- Cecilia Inés Bruno – Intendente Alvear

3°- Elsa Pellegrino – Intendente Alvear

POESÍA SUB 15

Constanza Pinazzi – Trenel

POESÍA SUB 18

1° Luciano Luis Gomez – Anguil

2° Julieta Pilar Ramos – Trenel

ADULTUOS MAYORES

Victor Emiliano Huenchul – La Adela

PINTURA SUB 15

1° Gina Tomasso – Eduardo Castex

2° Dana Luz Cabral Funez – Algarrobo del Aguila

3° Jennifer Godoy – Adolfo Van Praet

PINTURA SUB 18

1° Guadalupe Antonella Prancetti Gimenez – Eduardo castex

2° Paola Mayer – Winifreda

3° Dalma Janet López – Algarrobo del Aguila

PUNTURA SUB 15

1° Elida Garro – Ingeniero Luiggi

2° María Rosa Arce – Miguel Cané

3° Luis Besone – Ingeniero Luiggi

FOTOGRAFÍA SUB 15

1° Ana Lúcia Gantit Palacio – Ceballos

2° Iñaqui Jañez – Winifreda

3° Lorenzo Villalba Seia – Eduardo Castex

FOTOGRAFÍA SUB 18

1° Luciana Abigail Cantero Grecco – Eduardo Castex

2° Juan Gabreila Iaconis Serraino – Santa Isabel

DIBUJO SUB 15

1° Abigail Palacio – Trenel

2° Maria Luz Sanz Dopole – Winifreda

3° Rocío Belen Fontanillo – Miguel Cané

DIBUJO SUB 18

1° Estaban Gonzalez – Trenel

2° Micaela Belke – Winifreda

ADULTOS MAYORES

1° Rodolfo Miguel Alessio – Miguel Cané

2° Susana Saenz – Miguel Cané

MÚSICA SUB 15

1° Lucia Cervellini – Conhelo

2° Benjamin Gebruers – Eduardo Castex

MÚSICA SUB 18

1° Lourdes Benvenutto – Trenel

2° Juan Pedro Perez – Catriló

3° Tomás Moyano – Trenel

