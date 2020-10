Eduardo Castex en Fase 2: Realizan controles de tránsito para reducir la circulación comunitaria

En distintos sectores de la zona urbana se están realizando controles de tránsito para concientizar a los vecinos de las nuevas disposiciones establecidas en la Fase 2 de máxima responsabilidad social que comenzó a regir hoy en Eduardo Castex . “El objetivo es que los vecinos minimicen las salidas de sus casas. Pueden concurrir al supermercado o la farmacia, pero no pueden ir a tomar mates a la plaza, se puede salir a caminar o trotar incluso con el grupo familiar”, destacó el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, David Bazan, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado detalló que las actividades económicas se desarrollarán hasta las 22 horas, y hasta las 23 horas tienen habilitada la circulación quienes desempeñen actividades esenciales. “De 23 a 7 horas no se puede circular y durante la noche también nosotros tendremos otra política de trabajo, que ya no será de concientización, porque los vecinos saben que no está habilitada la circulación”, transmitió Bazan.

“En los controles de tránsito donde pedimos lo básico para circular, y la gente lo están aceptando normalmente. Informamos también el margen horario, lo que está permitido y pedimos que tomen conciencia porque en este momento no sirve perseguir a la gente”, destacó Bazan.

