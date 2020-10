Verna desacreditó a Fernanda Alonso y sería candidato en las próximas elecciones

El ex gobernador Carlos Verna salió al cruce de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, y dejó entrever que será candidato a senador nacional del PJ en las elecciones del año próximo. La jefa comunal piquense especuló que el gobernador pampeano no sería candidato en las próximas elecciones, pero Verna expresó –en las redes sociales- “Fernanda Alonso no es mi vocera. A los que festejaron, les advierto que “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

“Yo no creo que vaya a ser candidato. Ojala lo fuera, es lo mejor que nos puede pasar, pero no lo veo”, había declarado Alonso.

Pero, poco después Verna salió –evidentemente molesto por las rede sociales- a desacreditar las expresiones de la intendenta piquense. Allí planteó que Alonso no es su vocera, y advirtió: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

A los pocos minutos Alonso se rectificó también en las redes sociales. “Como dice Carlos Verna, no soy su vocera, y por supuesto tampoco lo necesita. Solo fue una opinión en función del contexto de pandemia. Yo también creo que Carlos Verna es el mejor candidato de La Pampa, para todos y todas”, expresó.

Como dice @VernaOficial no soy su vocera, y por supuesto tampoco lo necesita. Solo fue una opinión en función del contexto de pandemia. Yo también creo que Carlos Verna es el mejor candidato de La Pampa, para todos y todas. ✌#ProyectoVerna https://t.co/tjMqMiZbzC — Fernanda Alonso (@FernandaEAlonso) October 31, 2020

