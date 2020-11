Pareja acampa en la plaza céntrica de Castex: «No tenemos donde ir», aseguran

Una pareja está acampando en la plaza céntrica General San Martín porque las autoridades municipales “no cumplieron” con el supuesto compromiso de facilitar una solución a la problemática habitacional. “Hace cuatro meses que me prometieron que me iban a dar una casa, después me dijeron que me iban a ayudar con materiales para que construya en una pieza en la casa de mi abuelo; después me dijeron que me iban a ayudar a pagar un alquiler y todavía no he tenido respuesta», se quejó ayer Ángel Freites en Radio DON 101.5 Mhz.

La pareja se instaló con una lona, dos mantas que cumplen la función de un colchón, tres mantas y dos camperas, son toda la protección que tienen Ángel Freites y Blanca Rivera en esta protesta que iniciaron en la plaza céntrica castense, frente al municipio local.

“He cometido muchos errores, me arrepentí y estoy tratando de insértame en la sociedad”, destacó el entrevistado. Y recordó que desde hace cuatro años trabajaba en el municipio, pero después que afrontó una causa judicial donde supuestamente quedó sobreseído, cuando regreso ya le habían rescindido el contrato y solamente le ofrecieron dos semanas de trabajo mensual.

“Entiendo que estamos en Fase 2 pero no tengo donde ir, porque estuvimos en la casa de mi tío donde éramos 11 viviendo, y no podíamos estar. El viernes a la noche fueron Mónica Curutchet y Carmen Rajo para patotearme (sic), y nos dijeron que el lunes iban a terminar los trabajos en una casa y después esta mujer no quiso alquilar porque yo cometí muchos errores”, relató.

“Estoy en situación de calle y no es fácil encontrar plata en el pueblo. La intendenta me denunció, pero nunca vino a trabajar conmigo”, cerró el entrevistado.

