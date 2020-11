Elecciones en Estados Unidos: Joe Biden logró los 270 electores y es el nuevo presidente

El candidato demócrata remontó el resultado en Pensilvania y Georgia, con lo que alcanzó el número necesario de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Del lado republicano insisten en su denuncia de fraude y dicen que «esta elección no ha terminado».

Luego de una larga disputa electoral marcada por elecciones parejas en varios estados y una lenta sumatoria de votos emitidos en persona y por correo, el candidato del partido Demócrata Joseph Biden alcanzó -según la cadena CNN y otros medios- los 270 electores necesarios para proclamarse ganador y futuro presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ya adelantó que no reconocerá el resultado y lo disputará en la Justicia.

El recuento de los votos por correo permitió al candidato demócrata tomar la delantera en estados donde en la noche del martes aparecía rezagado como Pensilvania, con sus 20 delegados electorales, y Georgia, con 11 electores. Sin embargo, Donald Trump reiteró su denuncia de «fraude» y ratificó que buscará disputar los resultados en la Justicia.

Biden llegó a la victoria después de ganar estados clave en el medioeste industrial, como Wisconsin y Michigan, que Donald Trump le había arrebatado a Hillary Clinton cuatro años atrás. A pesar de no obtener delegados en el bastión republicano de los estados confederados del sudeste -con la excepción de Georgia-, el creciente voto latino ayudó a Biden a ponerse al frente en Arizona y barrer la costa oeste (menos Alaska), incluyendo California, el segundo distrito electoral.

El colegio electoral

A pesar de haber obtenido los electores necesarios y ser declarado ganador por los medios de comunicación, Biden realmente será proclamado presidente electo cuando se reúna el colegio electoral.

Esa instancia llega generalmente un mes después de las elecciones, aunque las impugnaciones judiciales que anunció Donald Trump podrían demorar su realización. En ese momento, los electores van al Congreso de Estados Unidos y anuncian a qué candidato le adjudican sus votos.

Trump denuncia fraude

«Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos», indicó el equipo de campaña de Trump. «Georgia se dirige a un recuento, donde confiamos en que encontraremos boletas recolectadas incorrectamente y donde el presidente Trump finalmente prevalecerá», afirma el comunicado firmado por Matt Morgan, consejero general de la campaña republicana.

El presidente reforzó esa postura el jueves, en un discurso desde la Casa Blanca. «Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección», dijo el mandatario, que ya se había declarado ganador en la madrugada del miércoles, poco después del cierre de las urnas.

La campaña republicana venía alertando desde antes de la elección sobre la posibilidad de un fraude con los votos por correo y luego de la votación inició acciones judiciales en estados clave para frenar el conteo. Autoridades demócratas esperaban que el presidente estadounidense finalmente acepte el resultado de la elección o al menos no interfiera con la transmisión del mando presidencial al exvicepresidente de Barack Obama.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/g5ahxZ3Zcu #CNNElection pic.twitter.com/4bVHYENaaT

— CNN (@CNN) November 7, 2020