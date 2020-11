Marcha en Bernardo Larroudé: Reclaman explicaciones por la muerte de un operario de la Cooperativa

Vecinos realizaron una marcha silenciosa y pacifica reclamando “Verdad y Justicia por Pala», desde la plaza céntrica hasta las instalaciones de la Cooperativa de Electricidad Santa Elvira Ltda, en Bernardo Larroudé. Allí trabajaba el joven Cristian Palavecino, quien perdió la vida –el pasado 26 de octubre- cuando estaba realizando trabajos en el tendido de la red de fibra óptica. El hecho enlutó a toda la comunidad norteña.

Frente al edificio de la entidad solidaria larroudense, se leyó un extenso y profundo escrito, publicó El Norte en Movimiento.

Los vecinos reclaman explicaciones por el accidente laboral que le provocó la muerte a un joven operario, y solicitan detalles y que asuman la responsabilidad de esta tragedia “quienes actuaron con negligencia u hayan omitido brindar las medidas de seguridad”.

CARTA DE UN PUEBLO

Hoy estamos acá, haciendo esta marcha silenciosa y pacífica por un mismo objetivo, pidiendo Verdad y Justicia por Cristian Palavecino, por él, sí por el Pala…

Han transcurrido 14 días de la tragedia que costó su vida y todavía no hay respuesta sobre lo sucedido. Pedimos que quienes actuaron con negligencia u hayan omitido brindar las medidas de seguridad necesarias se hagan responsables.

Ese papel que nos llegó en el recibo de la luz fue repudiado por todo un pueblo, no solo porque no es lo que merece el Pala, sino también porque no es el modo de dar respuestas… Ni siquiera es una nota, no tiene membrete, ni sello, ni firmas. ¿Quién está detrás de ese escrito incoherente, contradictorio y deshumanizado?

Empatía, Solidaridad y Respeto es lo que merece su mujer, sus hijos, sus padres, su hermano, su familia.

El Consejo Administrativo de la Cooperativa se maneja con un nivel de frivolidad y arrogancia que indigna a toda la comunidad.

El Pala perdió su vida mientras estaba trabajando…no podemos dejar pasar esto, su muerte no va a quedar impune.

Interrogantes hay muchos, respuestas hasta el momento ninguna:

-Si él desempeñaba una tarea extra a su función realizando el tendido de fibra óptica… ¿recibió las capacitaciones correspondientes? En ese caso…¿Cuáles son la certificaciones de las mismas? ¿Conocía claramente los riesgos a los que estaba expuesto?

-¿Existe algún contrato que especifique y detalle las funciones a desempeñar por los operarios para la instalación del cableado de la fibra óptica y todo lo que concierne al servicio de internet en domicilios particulares?

-¿No les parece contradictorio decir que por la red de fibra óptica no circula electricidad pero se instala en las columnas de la corriente eléctrica?

-¿Tenían conocimiento de la cercanía existente entre las líneas de fibra óptica y la eléctrica? ¿Por qué no se programaba un corte de luz para que pudieran hacer dichas instalaciones?

-¿Nadie supervisaba esta tarea de riesgo? ¿no se hacía registro diario de los trabajos a realizar?

-¿Cuáles eran las verdaderas condiciones de trabajo?

Claramente los elementos de seguridad necesarios para desarrollar ese trabajo no fueron suficientes porque si no hoy no estaríamos acá exigiendo respuestas!!!

Sería fundamental y necesario que la seguridad, el resguardo y la vida de los trabajadores sea primordial, que las condiciones de trabajo sean las óptimas!!

Esto no es un reclamo a nadie en particular, es un pedido de respuesta. Lo más lógico es asumir responsabilidades, acompañar a la familia y también a los/as compañeros/as de trabajo!

Que no se naturalice la pérdida de ninguna vida. Se trata de tener humanidad no de frialdad!!

Pala, hoy estamos acá por vos, por tu familia, para proteger a tus compañeros y compañeras de trabajo, para que esto no pase nunca más, para que se tomen las medidas necesarias y no perdamos a nadie más.

Acá tu familia, tu gente, tu pueblo está pidiendo Justicia!

Te extrañamos, te lloramos y te recordamos!! Vivirás eternamente en nuestros corazones…tu ausencia física hace que todos valoremos la vida, la familia y aprendamos disfrutar de los momentos más simples como vos lo hacías! …Palabras para describirte hay un montón pero todos sabemos lo que eras como persona… un ser de luz, bueno, carismático, soñador, solidario, emprendedor, empático, admirable como esposo, padre, hijo, nieto, hermano y amigo!

Por eso el dolor lo convertimos en amor y en unión de toda una comunidad.

Tu pérdida es irreparable pero era evitable!!

#JusticiaXPala #NoOlvidamos

