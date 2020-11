Camionero tuvo que pagar $ 50 mil en Castex: “Se coimea en todo el país menos en La Pampa”, dijo

El camionero rosarino que intentó coimear a agentes policiales del Puesto Caminero de Eduardo Castex pidió disculpas, pagó un resarcimiento “por criterio de oportunidad” de $ 50 mil y siguió su viaje hacia Neuquén. “Sucede que en todo el país se arregla así, y acá en La Pampa evidentemente no es así”, dijo –palabras más, palabras menos- el transportista en su declaración ante las autoridades de la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex.

El hecho comenzó el domingo. La policía de Monte Nievas alertó al personal del Puesto Caminero de Eduardo Castex porque un camión transitaba “en forma zigzagueante y realizando maniobras peligrosas” por la ruta provincial 102.

En Eduardo Castex fue demorado, y cuando fue entrevistado por los agentes policiales se mostró “en una actitud prepotente, emanaba aliento etílico y ofreció dinero a los agentes policiales para que lo dejen continuar el viaje”, informaron fuentes policiales. Así se retuvo el camión, lo trasladaron al Hospital Pablo F. Lacoste donde le realizaron los análisis de alcoholemia y le iniciaron una causa judicial por Cohecho Activo y una infracción con intervención del Juzgado municipal de Faltas de Eduardo Castex.

El camionero fue formalizado –el lunes- en la Fiscalía de Eduardo Castex, acompañado por un abogado. Allí se lo imputó por Cohecho Activo, donde el transportista rosarino transmitió su arrepentimiento. “Se le tomo declaración al imputado, y con la presencia de su abogado declaró su arrepentimiento de los dichos y se le tomó un criterio de oportunidad donde ya deposito 50 mil pesos en la cuenta judicial”, relató ayer el fiscal adjunto de Eduardo Castex, Sebastián Mendiara, en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

El funcionario judicial destacó que en la audiencia “se logró un cierre muy positivo porque se resolvió inmediatamente el conflicto”. “El camión fue entregado el lunes y siguió su viaje hacia Neuquén”, dijo.

-Mendiara, últimamente en La Pampa la policía inició causas por Cohecho Activo a transportistas, pero esto no es muy frecuente en otras provincias.

-Sí. Y casi en off the record, el camionero dijo que en toda la Argentina se arregla así, y acá en La Pampa evidentemente no es así. El reconoció el hecho. Y como reparatoria por las molestias causadas, tal cual lo manifestó, ofreció 50 mil pesos, que es un monto muy considerable para un criterio de oportunidad.

Por eso, quiero aprovechar para felicitar la actuación policial, porque es un muy buen ejemplo a seguir para toda la policía de La Pampa.

