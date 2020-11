Netflix abrió una muestra virtual de los vestuarios de The Crown y Gambito de Dama

El Museo de Brooklyn, en Estados Unidos, inauguró una muestra virtual con los vestuarios de dos de las principales series de la plataforma Netflix: Gambito de Dama y The Crown. Entre las piezas, se puede ver la réplica del vestido de novia de Lady Di, encarnada por la actriz Emma Corrin.

La muestra interactiva The Queen and The Crown permite que los usuarios vean en 360 grados el vestuario de los personajes femeninos y algunos objetos que aparecen en las series, dispuestos en la versión digitalizada de una de las salas del museo. Los ciber-visitantes pueden hacer click en cada traje para ver sus detalles u obtener más información.

Los atuendos de The Crown -que estrena su cuarta temporada este 15 de noviembre- están diseñados por la vestuarista Amy Roberts y en la muestra se pueden ver, entre otros: uno de los trajes azules de la primera ministra británica, Margareth Thatcher (Gillian Anderson); el uniforme que utiliza la reina Isabel II (Olivia Colman) para “Trooping the colour”, el desfile militar que celebra el cumpleaños de la monarca; y la imitación del icónico traje de novia que usó Diana Spencer, diseñado originalmente por David Emanuel.

Gambito de Reina es la serie que cuenta la historia ficcional de Elizabeth “Beth” Harmon (Anya Taylor-Joy), una campeona de ajedrez durante la década del ‘60. Los trajes son obra de la diseñadora de vestuario Gabriele Binder e incluyen los vestiditos negros que la protagonista en las competencias.

