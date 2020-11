Acampa en la plaza de Castex porque le usurparon la casa: ¿Quién defiende la propiedad privada de los pobres?

La propiedad privada de los ricos y poderosos tiene el apoyo y la defensa de los grupos económicos que además son los propietarios de los diarios porteños, y cuentan con la movilización de los sectores más radicalizados del ala derecha de la política argentina, pero en Eduardo Castex la propiedad privada de los pobres no tiene defensores. «A los 15 años me encerraron en un Instituto de Menores y cuando salí a los 18 años me encontré con que la casa estaba ocupada y nunca más me la devolvieron. Me quede en la calle. Estuve privado de la libertad y nunca más recupere la casa porque no tenía los papeles. Ahora tengo los papeles y me dicen que no pueden sacar a la familia (NdR: son familiares suyos) porque tienen hijos», relató ayer Freites en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El joven Angel Freites (30) y su pareja llevan una decena de jornadas acampanando en plaza General San Martín, frente al edificio de la Municipalidad de Eduardo Castex, pero no encuentra soluciones.

Tiene en sus manos las actas de tenencia de una vivienda en el Barrio Evita que suscribió su padre ya fallecido, con funcionarios del IPAV en el año 1993; y también una documentación del año 2001 cuando se «reconstruyó» este barrio por los daños que ocasionaron las históricas inundaciones que afectaron esta localidad. Hasta ahora las autoridades municipales la única respuesta que le brindaron fue: «No podemos hacer nada».

ACAMPE CÉNTRICO

La pareja permanece en la plaza céntrica, frente a la Municipalidad de Eduardo Castex. Una lona, unos bidones de agua, unas frazadas y dos camperones, los ayudan a subsistir. «No vino nadie a hablar con nosotros. A veces comemos, a veces pasamos de largo. Algunas personas nos traen algo, pero de acá no me voy hasta que no me den una solución, porque estamos reclamando por mi casa», aseguró Freites.

La historia del joven castense es bastante dura. El padre falleció en un accidente de tránsito, ningún familiar lo podía tener a su cargo, por lo cual fue trasladado al Instituto de Menores, que sería el hoy denominado Ipesa. Cuando salió empezó un derrotero con la Justicia, que lo llevó a prisión. Hoy asegura que pretende reinsertarse en la sociedad, pero no logra encontrar la puerta que debe golpear para destrabar la burocracia administrativa que le restituya la vivienda de su padre, y que ocuparon sus familiares.

Freites no logra que se arme una caravana, tampoco nadie agarrará la bandera argentina para salir a recorrer las calles para apoyar su reclamo como lo lograron el ex ministro macrista Luis Etchevehere y los propietarios de los terrenos de Guernica que habían sido ocupados por familias bonaereneses; y ningún buffet de abogados recorrerá los medios de comunicación para explicar sus derechos. A Freites lo ignoran. Está silenciado. Nadie defiende su propiedad privada.

SIN CASA, NI TRABAJO

«Mi hermana me trajo los papeles de la casa. Estamos reclamando por nuestra casa, pero no nos dan ninguna solución. Y me sacaron el trabajo que tenía (en la Municipalidad de Eduardo Castex), porque estaba con un contrato (laboral). No me dan ninguna solución. La casa era de mi papá y en los papeles dice que el único heredero era yo, porque soy el más chico y siempre estuve con mi padre, y está firmado por mi padre, por (funcionarios a cargo) del IPAV. La (intendenta) Mónica (Curutchet) me dice que no la pueden sacar (a la familia que ocupa el inmueble) porque tiene hijos y tiene un hijo enfermo», relató.

-¿Dónde presentantes los papeles?

-Presente los papeles en Fiscalía y a la secretaria de (la intendenta) Mónica Curutchet.

-¿No concurriste al Juzgado de Paz?

-No. No presente nada ahí, porque ahí perdieron los papeles. Ellos no van a hacer nada, porque siempre me corren con versos. Fui y no me dieron respuestas. La intendenta me tiene que dar soluciones.

-¿No vino nadie del municipio para dialogar con vos y tratar de encontrar una solución?

-Nadie se acercó, ninguno de las secretarias de la intendenta se acercó y tampoco vino la de Acción Social. Estamos en una situación mala, estamos durmiendo mal, no tenemos para comer y pasamos de largo. Algunos familiares y vecinos nos arriman comida o plata para comer. No pido nada para mí, pero si para mi señora. Quiero que coma ella, a mí no me

importa pasar de largo. Me da bronca que la intendenta sabe del problema que tenemos, y no nos dan ninguna solución.

Comentarios

Comentarios